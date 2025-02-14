〈台幣〉午後豬羊變色與亞幣脫鉤 央行出手翻升收32.77元

美元指數 13 日重挫，主要亞幣今 (14) 日強勢走升，新台幣兌美元同步開高，一度升逾 1 角，驚現 32.6 字頭，回到農曆年前的價位，不過，美國總統川普再度點名台灣搶走晶片生意，台積電領跌拖累台股走勢，新台幣匯價下午亦豬羊變色，由升轉貶，尾盤在央行介入下，又驚險翻升，最終以 32.77 元、升值 3.2 分作收，台北及元太外匯總成交值放大至 15.95 億美元。