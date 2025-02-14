〈台幣〉午後豬羊變色與亞幣脫鉤 央行出手翻升收32.77元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-14 19:15
美元指數 13 日重挫，主要亞幣今 (14) 日強勢走升，新台幣兌美元同步開高，一度升逾 1 角，驚現 32.6 字頭，回到農曆年前的價位，不過，美國總統川普再度點名台灣搶走晶片生意，台積電領跌拖累台股走勢，新台幣匯價下午亦豬羊變色，由升轉貶，尾盤在央行介入下，又驚險翻升，最終以 32.77 元、升值 3.2 分作收，台北及元太外匯總成交值放大至 15.95 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.72 元，最高來到 32.695 元、升值 1.07 角，最低下探 32.855 元、貶值 5.3 分，終場收在 32.77 元、升值 3.2 分，呈現股匯不同調。
新台幣兌美元收周線由黑翻紅，本周累計升值 1.6 分，升幅 0.05%。
匯銀人士指出，新台幣匯率早盤跟隨主要亞幣強彈，但外資大賣台股並匯出，壓抑新台幣走勢，此外，投信、進口商、油款、政府基金等多方勢力也蜂擁進場買美元，使得新台幣升值幅度全數回吐，並轉為貶值。
不過，眼見新台幣貶勢過快，且走勢與主要亞幣脫鉤，「老大 (央行) 終於出手了」，下午央行加重調節力道，帶動新台幣兌美元重回 32.8 元之上。
根據央行統計，美元指數重挫 0.59%，亞洲貨幣全面走強，日元強彈 1.01%，收復近兩日的失土，韓元也勁揚 0.62%，新加坡幣升值 0.46%，人民幣升值 0.27%，惟新台幣小升 0.1%。
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