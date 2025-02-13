〈台幣〉川普與Fed唱反調助亞幣反彈 收32.802元登近一周高點
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-13 19:23
美國消費者物價指數 (CPI) 上升幅度超出預期，今年降息可能性進一步降低，但美國總統川普再度喊話「利率應該下調」，加上俄烏停火露出曙光，使得美元由升轉貶，多數亞幣展開反彈，新台幣兌美元今 (13) 日升值 5.9 分，終場以 32.802 元作收，為近一周以來的高點，但外資仍偏觀望，匯市交投冷清，台北及元太外匯市場總成交值僅 12.02 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.85 元，盤中一度升破 32.8 元關卡，最高觸及 32.79 元，但收盤前湧現部分美元買盤，使得升值幅度略見收斂，最終以 32.802 元收盤，升值 5.9 分。
關稅戰持續牽動台股，權值王台積電欲振乏力，不過，俄烏戰爭停火露出曙光，帶動戰後重建相關概念股，包括鋼鐵、塑化、散裝航運等族群，獲得資金追捧，加權指數終場上漲 109.66 點，收在 23399.41 點，成交值約 3774 億元。
觀察主要亞幣表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.27%，新加坡幣升值 0.3%，韓元升 0.26%，人民幣勁揚 0.22%，新台幣升值 0.18%，但日元兌美元續貶 0.38%。
美國 1 月 CPI 漲幅創近一年半以來最大，顯示美國民眾面臨更高的商品與服務價格。此外，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三在國會第二次作證時重申，沒有降息的急迫性，但他表示通膨已取得「大幅進展」。
川普言論也持續影響市場，根據《CNBC》周三 (12 日) 報導，美國總統川普近日再次轉變對聯準會 (Fed) 的立場，並在自家社交媒體上 Truth Social 發文表示應該降低利率，強調降息應該與即將實施的關稅政策配合。
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