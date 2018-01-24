人民幣兌美元中間價24日升破6.40關口 為3年多來首次

新浪外匯訊 1 月 24 日，人民幣兌美元中間價報 6.3916，較上日昇值 93 個基點，為 2015 年 12 月 7 日以來首次升破 6.40 關口。

隔夜市場，美元指數再遭打擊，跌破 90 整數關口，為 2014 年 12 月 31 日以來首次。有分析指出，回顧一下美國最近的緊縮週期可以發現，眼下的全球宏觀環境與 2004 年有諸多相似之處，美元指數恐還要大跌 10%。

中金公司報告認為，儘管預計今年美國經濟增長將更為強勁，但美國需求復蘇給全球經濟增長帶來的溢出效應可能會帶動全球貨幣政策加速 “追趕美國”，這與 2004-2006 年全球再週期的經驗較為類似。因此，美國與其他國家 “政策差” 縮小的過程中，美元反而可能走弱——預計 2018 年美元可能貶值約 2%。與此同時，隨著中國經濟基本面改善、投資回報率上升，人民幣匯率有望繼續走強。

招商證券預測，如果美元指數跌至 87，那麼人民幣定價中樞也會相應上移。3% 的對應波幅約為 2000 個基點。據此判斷，我們也須做好人民幣在上半年直接衝高至 6.2 的準備。

人民幣升值 利好風險資產配置

俗話說 “水漲船高”，人民幣 “身價” 的抬升，無疑也提升了人民幣資產的吸引力。分析人士認為，在當前市場對美聯儲加息預期較為充分、歐央行可能超預期啟動邊際緊縮的情況下，美元指數易下難上，疊加我國國際收支持續改善，人民幣匯率穩中小幅趨升仍是大概率事件，這對於風險資產特別是權益類資產有較好的支撐。

從對股票市場的影響來看，東興證券此前指出，匯率仍然為一國經濟基本面的長期體現，當人民幣升值或貶值，一定程度上體現對於內地經濟的長期預期上升或下降，從而利好或利空主要業務在內地的上市公司，引發資金基於預期流放或流出港股市場。

從市場表現看，2018 年開年以來，全球市場風險偏好提升，香港恆生指數創出歷史新高，開年以來已上漲 10%；A 股市場上，滬綜指重回 3500 點並逼近 3550 點，年內漲幅也已超過 7%。

業內普遍認為，人民幣匯率升值的背景下，通常造紙、航空、房地產、銀行等行業或明顯受益。市場分析稱，首先，進口成本下降，對於需要進口設備、原材料的企業降低了成本，有利於進口鐵礦石、原油、紙漿、各種設備等；其次，外匯匯兌收益，持有外債的企業將減少實際償還額而受益，如航空業等；最後，在人民幣資產升值，持有人民幣資產經營的企業財富效應明顯，如房地產業、銀行業等。

對債券市場來說，人民幣匯率企穩，減輕了我國貨幣政策面臨的外部掣肘，帶來的國內整體流動性環境改善也有助於市場回暖。事實上，近期境外資本對人民幣債券的配置力度的確有所加大。公開數據顯示，2017 年 12 月份，單月境外機構共增持利率債 370.52 億元。

“隨著人民幣對美元匯率中期進入穩定升值通道、相對一攬子貨幣預期較為穩定，當前我國債市對海外機構投資者吸引力正逐漸凸顯，預計未來將持續為我國債市帶來增量資金，基於海外投資者的投資特性，主要利好流動性較高的利率債。” 申万宏源證券表示。

總體而言，隨著人民幣對美元匯率連續升值、市場預期更趨平穩，我國國際收支將持續改善，對我國資本市場整體利好，人民幣資產對境外投資者的吸引力也逐漸顯現。

新聞來源: 新浪財經