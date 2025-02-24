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〈台幣〉俄烏停戰在望 亞幣強彈 連2升收32.71元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-24 19:52

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〈台幣〉俄烏停戰在望亞幣強彈 連2升收32.71元。(圖：shutterstock)

台北股匯今 (24) 日走勢不同調，加權指數終場下跌 164 點，驚險守住  23500 點，新台幣兌美元匯率則跟隨主要亞幣走揚，終場升值 3.5 分，收在 32.71 元，為連 2 升，但匯市交投整體清淡，台北及元太外匯總成交值僅 13.795 億美元。

俄烏戰爭屆滿三周年，美國川普總統日前表示，有機會達成烏克蘭和俄羅斯的和平協議，美元指數應聲走低。


美股 21 日重挫，拖累台股今天表現，盤中一度下跌超過 260 點，權王台積電賣壓偏重，股價下挫 20 元，失守季線，雖然鴻海、聯發科二大權值股表現有撐，大盤終場下跌 164.94 點，以 23565.31 點作收，跌破 5 日線。

新台幣兌美元今天走勢震盪，盤中一度回貶至 32.78 元，但外資並未大舉匯出，加上出口商適逢月底，亦有例行拋匯需求，帶動新台幣匯價由貶轉升，並收在全日最高  32.71 元，升值 3.5 分。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.05%，日元勁揚 0.72%，韓元也強升 0.47%，人民幣升值 0.12%，新台幣升值 0.11%，新加坡幣則小貶 0.04%。

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新台幣匯率升值亞幣

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集中市場加權指數23565.31-0.70%
美元指數106.6160.00%
美元/台幣32.71-0.11%
日元/美元0.006680.00%
韓元/美元0.000700170.00%
人民幣/美元0.1379220.00%

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加權指數法興(購) 槓桿7.95
加權指數法興(購) 槓桿9.31
加權指數法興(售) 槓桿7.68
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