〈台幣〉俄烏停戰在望 亞幣強彈 連2升收32.71元

台北股匯今 (24) 日走勢不同調，加權指數終場下跌 164 點，驚險守住 23500 點，新台幣兌美元匯率則跟隨主要亞幣走揚，終場升值 3.5 分，收在 32.71 元，為連 2 升，但匯市交投整體清淡，台北及元太外匯總成交值僅 13.795 億美元。