〈台幣〉俄烏停戰在望 亞幣強彈 連2升收32.71元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-24 19:52
台北股匯今 (24) 日走勢不同調，加權指數終場下跌 164 點，驚險守住 23500 點，新台幣兌美元匯率則跟隨主要亞幣走揚，終場升值 3.5 分，收在 32.71 元，為連 2 升，但匯市交投整體清淡，台北及元太外匯總成交值僅 13.795 億美元。
俄烏戰爭屆滿三周年，美國川普總統日前表示，有機會達成烏克蘭和俄羅斯的和平協議，美元指數應聲走低。
美股 21 日重挫，拖累台股今天表現，盤中一度下跌超過 260 點，權王台積電賣壓偏重，股價下挫 20 元，失守季線，雖然鴻海、聯發科二大權值股表現有撐，大盤終場下跌 164.94 點，以 23565.31 點作收，跌破 5 日線。
新台幣兌美元今天走勢震盪，盤中一度回貶至 32.78 元，但外資並未大舉匯出，加上出口商適逢月底，亦有例行拋匯需求，帶動新台幣匯價由貶轉升，並收在全日最高 32.71 元，升值 3.5 分。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.05%，日元勁揚 0.72%，韓元也強升 0.47%，人民幣升值 0.12%，新台幣升值 0.11%，新加坡幣則小貶 0.04%。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台幣〉狹幅量縮盤整 收32.745元 升值4.6分
- 美烏礦協+俄烏停戰 川普：澤倫斯基不重要 沒他 與俄談判更順暢
- 〈台幣〉午後豬羊變色與亞幣脫鉤 央行出手翻升收32.77元
- 〈台幣〉川普與Fed唱反調助亞幣反彈 收32.802元登近一周高點
下一篇