DNB：投資者應注意通膨 可考慮購入北歐高收益債

挪威的 DNB 資產管理公司，投資組合經理 Torje Gundersen 受訪指出，投資者今年該注意上揚的通膨，投資風險可能因此提高，他認為稅改執行時間錯誤，恐導致經濟過熱。

全球經濟成長在 2017 年帶動美股，但由於長期的擴張以及稅改影響，通膨可能上漲超過預期，美國 10 年公債殖利率在 18 日一度升至 2.6311%，超越去年的高點 2.6277%，為 2014 年最高的水平。

Gundersen 的團隊，目前管理著約 330 億挪威克朗 (約 40 億美元) 的資金，他說：「我們認為，減稅的時機是錯誤的，效果好比火上加油，經濟會過熱。」

Gundersen 認為美國 10 年公債殖利率將上漲至 3％，DNB 的資產配置團隊，目前已賣出美國和歐洲投資級別的債券，這些債券的殖利率低，到期率長，如果利率上升，會有負回報的風險。”

另一方面，Gundersen 則是選擇持有期限較短的北歐高收益債券，同時，透過一些個別產業的投資，他期望能在股票市場有較高的收益，他選擇能源、材料和工業 3 個產業，讓為這些產業在通膨上升強況下，可能表現相對良好。

他同時建議加大科技公司的持股，他說：「他們有非常大的潛力成長空間，股價並不便宜，但跟市場中其他公司比，它們並不昂貴。」

DNB 認為，今年的投資回報將降低

DNB 的 Aktiv 80 基金在過去 5 年，年平均回報率為 14％，但 Gundersen 認為，投資者在未來幾年內的回報應該會降低，今年將是「營收成長」和「利率上升」兩者之間的戰爭，股票市場不會有「災難性」的大事件發生，但是預期營收將比去年低。