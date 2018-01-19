日本減持美國國債 歐元區主權債券成為關注焦點

正在以創記錄速度發行歐元主權債券的國家，很有可能會受到世界上隨時準備出手的胃口最大買家的追捧。

日本和中國的投資者正在疏遠美國國債，其手中大量資金在歐洲找到歸宿的條件已經成熟。風向轉變的早期跡象可能已經顯現：比利時本周發行的債券中，亞洲投資者的認購比例達到了 16%，而在一年前同期，這一比例僅為 1%。

雖然減稅法案可能會使企業的美國國債需求受到抑制，但是赤字的不斷擴大可能導致美國今年的國債發行量翻倍。與此同時，歐洲經濟日漸繁榮，歐元表現成為了過去 12 個月 G-10 貨幣中的翹楚，而歐洲央行也仍在繼續購入區內債券。

再加上美元 - 日圓對沖成本因素 -- 按照匯率遠期計算，這一成本現已接近金融危機以來的最高水平，亞洲資金流入歐洲幾乎已是萬事俱備。周五發布的數據顯示，日本投資者去年 11 月連續第二個月減持美國國債，同時卻在增持德國和法國債券。

美國國債殖利率相對歐元區上揚（圖表取自彭博）

「外匯對沖成本的不斷上升可能會促使亞洲人將更多資金撤出美國國債而轉投歐洲債券，」Intellectus Partners LLC 首席經濟學家 Ben Emons 說。「市場擔心美國國債供應量增加，這是千真萬確的事。」

那或許有助於解釋殖利率較低的歐元區政府債券何以表現依然超過美國國債。去年 11 月，中國和日本所持美國國債占海外持有總量的比例合計已降至大約 36%，創出了差不多 18 年來的最低水平。中國是美國國債的最大海外持有人。

據 Academy Securities Inc. 宏觀策略主管 Peter Tchir 稱，對於亞洲投資者而言，若是考慮到資金成本因素，那麼德國債券相對較陡的殖利率曲線還是有助於彌補歐元區絕對殖利率水平較低的不足。

有一點毋庸置疑，世界上流動性最佳的美國國債的亞洲需求，很大程度上取決於外匯和貿易政策，以及像對沖成本這樣的技術性因素。

「鑒於可能會導致赤字狀況惡化的減稅法案以及其他負面消息而減持美國國債？當然，」 BMO Capital Markets 駐紐約利率策略師 Aaron Kohli 說。「不過從長遠看，這些因素很少會在美國國債市場留下任何痕跡。」

新聞來源：彭博資訊