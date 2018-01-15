通膨、政治和戰爭 左右2018年華爾街牛市

《Marketwatch》專欄作家 Howard Gold 認為，隨著華爾街牛市持續，投資人變得更大膽，因此也讓外在因素對股市影響力增大，他指出通膨、政治和戰爭，是 2018 年將影響股市的三大因素。

1. 通膨

僅管整體工資成長保持溫和，上週就業報告顯示，2017 年 12 月份的時薪增漲為 2.5%，與去年整年情況大致相同，但在稅改法案通過後，有許多企業宣布加薪。而去年 12 月整體的消費者物價指數 (CPI) 則是上漲 2.1%。

僅管 FOMC 的官員認為，在 2019 年前，通膨率不會超過 2%，但市場對通膨的預期，顯然超過這個速度。本月稍早，《華爾街日報》報導，在明尼阿波利斯 (Minneapolis)、丹佛 (Denver) 與邁爾斯堡 (Fort Myers) 等州的失業率，已低於 3%，導致企業必須提高薪資吸引員工。

此外，值得注意的是，在 1 月 1 日時，共有 18 個州 20 個城市，提升基本工資，通膨可能上升的比 Fed 預期的快，所以升息的腳步可能會加快，對投資者來說不是好消息。

2. 政治

2018 年的中期選舉即將到來，美國總統川普，還有國會得共和黨與民主黨成員，但將努力的安撫選民，符合他們期望，因此 Gold 認為，在選舉前，我們不太可能看到太多兩黨合作的景象。

就短期來看，美國國會可能會進入停擺狀態，一直到中期選舉左右。舉例來說，川普在 14 日推文表示：「DACA 計畫可能要陣亡了，因為民主黨的人不是真的想要這個計畫，他們只是想透過談話，從軍隊得到他們非常急迫需要的錢。」

川普 14 日的推文

中期來說，Gold 認為民主黨將奪回眾議院，而參議院的席次，兩黨可能是五五波，但投資者可能不是這麼在乎，席次怎麼分配，因為稅改法案已經通過了。

3. 戰爭和地緣政治問題

作者認為，北韓的戰爭危機持續提升，而且不排除使用核武，傾向支持武力的參議員 Lindsey Graham 表示，美國總統川普使用武力的機率，將從 30% 上升至 70%，如果北韓領導人金正恩再度測試核彈，退休的 4 星海軍上將 Mike Mullen，認為美國和北韓進入核武戰爭的可能性，又再度提升。