〈國泰金經濟調查〉你加薪了嗎 民眾看好薪資上漲預期指數 連4個月正值

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日發布 1 月國民經濟信心調查結果，民眾對 2018 經濟成長較去年樂觀，在景氣展望與股市樂觀小幅回溫下，儘管民眾對整體就業市場樂觀程度雖然未見改善，但是對於薪資上漲綜合指數明顯改善，且薪資上漲預期指數已經連續 4 個月處在樂觀的正值。

國泰金表示，受製造業銷售年增率下滑影響，最新景氣對策信號綜合判斷分數減少 1 分至 22 分，由綠燈轉呈黃藍燈。所幸領先指標與同時指標仍持續上揚，各預測機構對 2018 年經濟展望正向，央行對經濟成長率及通膨展望也比主計總處樂觀。1 月民眾景氣現況樂觀指數持續小降至 - 7.5，景氣展望樂觀指數則小幅改善至 - 9.3 的水準，顯示民眾對於未來半年景氣信心有回穩跡象。

國泰金指出，民眾對整體就業市場樂觀程度雖然未見改善，但是對於薪資上漲的綜合指數明顯改善，且薪資上漲預期指數已經連續 4 個月處在樂觀的正值，讓民眾整體消費意願小幅改善，維持在近期高點。

國泰金表示，民眾對 2018 年經濟成長與通膨看法優於去年。近期國內、外經濟數據多偏正面，民眾認為 2018 年經濟成長率有機會超越 2% 的比例達 58.5%，平均經濟成長率的預期值為 2.06%。對於通膨展望，有 56.8% 的民眾認為，今年通貨膨脹率會超過 1.1%，平均預期值為 1.16%。綜合而言，民眾對於今年經濟與通膨看法均優於去年。

在台股部分，股市樂觀情緒及風險偏好同步回升，國泰金表示，外資買盤回籠推升調查期間台股表現，雖然民眾對景氣現況保守，但是仍樂觀期待後續經濟表現。1 月民眾股市樂觀指數回升至 - 16.6，風險偏好指數上彈至 - 1.6，顯示民眾對於未來半年股市信心已有回穩跡象。