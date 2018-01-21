榮剛經營權之爭公司派棄守 董事長陳興時將與2董1獨董辭任

特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 公司派在股東臨時會前夕投下震撼彈！董事長陳興時發布新聞稿表示，將在明 (22) 日下午 5 時與獨立董事徐小波、董事張世豐及陳驥智，同時辭去榮剛公司董事職位。榮剛並將於明早 10 點舉行記者會說明。

陳興時表示，傾注 35 年歲月，殫心竭力帶領榮剛公司技術團隊，建構台灣國際級的航太 / 能源 / 油氣 / 生醫特殊合金專業製造廠，並發展整合材料精煉 / 鍛造 / 精密機械加工 / 特殊製程處理技術，成功通過波音 Boeing、奇異公司 GE、法國賽峰集團 Snecma 等認證，並獲得提供國際大廠完整供應鏈整合服務，提高國內產業附加價值，確保榮剛成為高端金屬製造產業的佼佼者，並為國際供應鏈體系不可或缺的一員。

陳興時指出，為因應下一世代特殊合金智能化精煉煉製系統與設備之建置，擴大特殊功能性合金產能，榮剛在 2015 年決議耗資 40 億設置 50 噸電弧爐，採用最先進的自動化精煉澆鑄系統以精進澆鑄品質、提升產品可靠度、高附加價值，以進軍國際高端產業，期望榮剛再創產業巔峰，為未來 30 年奠定更堅實基礎。

陳興時表示，遺憾的是，榮剛長期專注本業的經營及技術研發，董事長及各級經理人未能在公司資本的成長茁壯過程中，擴大以法令允許的董監事酬勞、員工分紅等途徑建立股權結構，導致擁有股權股東對於榮剛經營權產生不同理念。

陳興時指出，此段期間紛擾不斷產生各種爭端，致使社會大眾及股東對本公司產生不同評價，令榮剛董事會及經理人疲於奔命，員工人心浮動惶惶不安，嚴重影響生產秩序及紀律，進而導致國際大廠本公司產生疑慮，並引起多家國內外銀行深度關切。為消弭社會大眾、股東及員工不安，提升員工工作士氣，團結榮剛所有股東，慎重思考做出痛苦決定，在此謹能秉承老兵不死的精神，毅然決然地宣布將與公司獨立董事徐小波、董事張世豐及陳驥智，同時辭去榮剛公司董事職位。

陳興時表示，此時辭職最大的遺憾是未能完成 50 噸電弧爐的建廠與營運，開創榮剛營運顛峰另一個里程碑。祈盼在老兵不死、在逐漸凋零之前，能為台灣金屬產業繼續貢獻一份棉薄心力，並衷心期盼新的經營團隊能專注於榮剛特殊合金材料的產業發展，提升台灣特殊鋼產業的競爭力，秉持榮剛優良傳統，成為世界特殊鋼產業的先導者。