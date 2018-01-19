日媒：證據顯示 中國過度投資拉大貧富差距 中產階層變窮

中國經濟已從投資和出口拉動轉由消費主導，日媒不這樣認為。據《日本經濟新聞》調查發現，中國過度的投資對經濟增長的貢獻率下降，反而突顯了「消費主導」經濟增長，也因此導致貧富差距加大，中產階層收人增長乏力，中國家庭負債正在激增。

中國國家統計局發言人毛盛勇在去年 12 月 14 日記者會上強調，中國經濟增長正逐步由投資和出口拉動，轉向靠消費拉動，2017 年 1-9 月消費對國內生產總值 (GDP) 增長的貢獻率達到 64.5%，顯示經濟增長的動力格局發生了重大變化。

〈投資過度反突顯消費主導〉

《日本經濟新聞》因此對中國過去 30 年投資和消費對中國 GDP 增長的貢獻率展開調查。1987-2016 年，消費超過投資竟然達到 20 次。2/3 時間屬於「消費主導」。在上世紀 80、90 年代，投資超過消費的只有 2 次，但 2000-2010 年達到 7 次。2014 年以後，均為消費超過投資。從貢獻率來看，準確的說，原本屬於消費主導的經濟陷入嚴重的投資依賴，目前正在重返消費主導。

從 GDP 結構比來看，投資的構成比自推出「4 兆元經濟刺激政策」的 2008 年起，持續高居 40% 以上，這是只有小國才會出現的異常的高水準。日本曾在公共投資膨脹的 1996 年超過 30%，但目前僅為逾 20%。發達國家均在 20% 左右。

另一方面，中國個人消費的構成比自 2005 年起持續低於 40%。80 年代曾超過 50%，但 1990 年以後一次也沒有超過。可見中國經濟對投資的依賴依然嚴重。

以天津市的響螺灣地區為例，在略微大於東京丸之內的 1.1 平方公里土地上，有約 40 棟高層大樓林立。作為金融街，力爭成為「中國曼哈頓」，但 11 月下旬實際造訪，發現門庭冷落。很多大樓仍在施工，已完工的大樓也沒人入駐。沒有發現共享單車，顯示這裡人煙罕至。

天津是象徵中國對投資依賴的典型城市。由於當地出身的前總理溫家寶的推動等影響，雖然屬於沿海地區的大城市，但 2000 年代投資出現激增。2010 年的投資額達到 2000 年的 10.3 倍。北京 2008 年舉辦了奧運會，同一期間增至 3.6 倍。天津市職員回顧：「當時國家專案接連不斷，到處都在投資。醒過來後發現，在技術創新和研發方面已被其他城市甩開」。

中國 2016 年政府和民間合計進行了 59 兆元 (人民幣，下同) 的投資。相當於日本 GDP 的 2 倍。由於投資過度導致經濟難以增長，投資對經濟增長的貢獻率下降，結果反而顯出「消費主導」。「雙 11」等中國消費看起來火爆，但包括實體店在內的社會消費品零售總額 2017 年 11 月實際僅增長 8.8%。相對於 2012 年增長 12%，減速傾向顯而易見。一個原因是中產階層的收入增長乏力。

〈貧富差距拉大〉

觀察家庭可支配收入的平均值，2017 年 1-9 月比上一年同期增長 9.1%，增幅超過 2015、2016 年，但如果不看平均值，而是觀察中間值，則增幅僅為 7.4%，持續減速。2014、2015 年中間值增幅超過平均值，但 2016 年平均值反超中間值，2017 年進一步拉開差距。這意味著貧富差距拉大。

中間值指的是將 100 個人按收入高低排列時的第 50 個人。相當於「中產階層」。在財富集中的中國，收入的平均值沒有意義。假設 99 人的收入全部為 100 萬日元，然後再加上 1 個收入 1 億日元的人。平均收入將從 100 萬日元爆增至 199 萬日元，但中間值仍然是 100 萬日元。

雖然並非如此極端，但 2016 年出現通過大城市的房地產泡沫而輕易發財的富豪，推高了平均值，另中間值則增長乏力。富有者逐漸變得更富，與中產階層的收入差隨之擴大。從國統局發佈的「吉尼系數」來看，截至 2015 年連續 7 年縮小的貧富差距在 2016 年反而出現擴大。

高檔白酒 (貴州茅台) 市場售價和股價暴漲，但普通白酒並不暢銷、速食麵連續 3 年低於上年、啤酒市場連續 3 年萎縮，但海外的「Premium Beer」頂級啤酒卻暢銷…，這些都證明中國貧富差距再次開始擴大的趨勢。

令人擔心的是中國家庭負債正在激增。截至 2017 年 6 月底，與 GDP 之比達到 47%，雖然低於美國 (78%) 和日本 (57%)，但在過去 10 年裡提高 28 個百分點。快速上升的局面類似於雷曼危機前的美國，國際貨幣基金組織 (IMF) 也敲響了警鐘。

《日本經濟新聞》指出，這是因為眾多中產階層取得住房貸款，勉為其難地購買了暴漲的房地產，人民在房貸、養老金、醫療和孩子的教育費擔憂下而不敢消費。