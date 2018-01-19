中國2017工業產能利用率升至77% 年增3.7個百分點

路透報導，國家統計局週五公布，中國 2017 年第四季全國工業產能利用率為 78.0%，年比回升 4.2 個百分點；全年工業產能利用率為 77.0%，年比回升 3.7 個百分點。統計局網站刊登的新聞稿顯示，三大門類看，去年第四季期間，採礦業產能利用率為 72.4%，年比上升 7.6 個百分點；製造業產能利用率為 78.5%，年比回升 4.2 個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業產能利用率為 74.5%，年比增長 3.9 個百分點。



由主要行業看，第四季產能利用率由高到低分別為汽車製造業 83.6%，計算機、通信和其他電子設備製造業 81.6%，電氣機械和器材製造業 80.8%。有色金屬冶煉和壓延加工業 79.6%，紡織業 79.5%，專用設備製造業 78.9%，化學原料和化學製品製造業 77.7%，黑色金屬冶煉和壓延加工業為 77.0%，通用設備製造業為 76.9%，食品製造業為 76.9%，非金屬礦物製品業為 72.2%，煤炭開採和洗選業產能利用率為 70.5%。



中國前三季工業產能利用率為 76.6%，年比提高 3.5 個百分點，創下近五年來最高水平。



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