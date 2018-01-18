2017年中國GDP經濟數據表現 財經界專家這麼看...

中國證券網今 (18) 日報導，中國國家統計局今日公布 2017 年全年 GDP 為 6.9%，這也是近 7 年來中國經濟的首度出現全年回升， GDP 總量突破 80 兆人民幣大關。

摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊在接受中國證券網記者採訪時表示，去年經濟增速回升，出口貢獻較大。2016 年出口對經濟增長貢獻率為負，2017 年出口實現兩位數增長，對經濟貢獻率轉正。

章俊表示，出口依然是 2018 年經濟增長的關鍵因素。他認為，隨著全球經濟持續復甦，2018 年出口增速可能與 2017 年持平或略有下降，凈出口對 GDP 的貢獻有望維持在 0.2 個百分點。

中國國家信息中心經濟預測部主任、首席經濟學家祝寶良也對中國證券網記者表示，2017 年經濟增速回升，一方面得益於供給側改革持續推進，另一方面是世界經濟復甦帶動出口增長，預計 2017 年出口對經濟增長貢獻率能達到 0.2 至 0.3 個百分點左右。 他認為，2018 年出口增速不會像去年那麽快，房地產投資會繼續回落。預計全年經濟增速或放緩至 6.5% 左右。

對於今年經濟增速會略有放緩，市場似乎已經形成共識。接受中國證券網記者採訪的多位分析人士都給出比較一致的回答。 交行首席經濟學家連平表示，2018 年中國經濟將平穩運行，增速可能略有放緩，預計 2018 年經濟增速為 6.7% 左右，高於年度增長目標；中信證券首席經濟學家諸建芳預計，全球經濟復甦有望促進出口保持平穩增長，基建仍有能力保持中高速增長，今年 GDP 增長在 6.8% 左右。

GDP 總量突破 80 兆人民幣大關

交行金融研究中心首席宏觀分析師唐建偉表示，2017 年中國 GDP 總量突破 80 兆人民幣大關。這代表著中國經濟進入新的總量發展階段。後續總量仍會繼續增長，但更應關注質量提升。

他分析說，隨著基數擴大，增速邊際放緩的可能性較大，總量及增速難有大的波瀾，更應該關注經濟內部結構變化、動能轉換、人均收入增長等質量提升的內容。

中國國家信息中心經濟預測部主任、首席經濟學家祝寶良則說，高質量發展是一個長期的過程，接下來需要逐步建立與高質量發展相適應的指標體系，比如要素投入、資源環境、科技進步貢獻率等。