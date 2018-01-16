越來越多大投行相信 減產協議今年夏天就會破產

摘要：布油升破 70 美元、美油創逾三年新高、俄羅斯發出退出減產協議的信號…… 包括花旗、法興、摩根大通在內的投行預測，今年夏天可能就是減產協議破裂的時間點。

布油升破 70 美元、美油創逾三年新高、俄羅斯發出退出減產協議的信號…… 越來越多的大投行相信，減產協議的破產會比想象中來的更快。

花旗、摩根大通等就直接預測今年夏天減產協議可能就會破產。

花旗集團和法興的分析師在接受彭博社採訪時認為，今年夏天可能就是減產協議破裂的時間點。法新石油市場研究負責人 Mike Wittner 表示，今年下半年 OPEC 將會開始逐步退出減產措施。

摩根大通的分析師則在報告中指出，市場供應過剩正在快速減少，如果在今年年中達到目標，那麼 OPEC 很可能縮短減產協議的時間。

德銀分析師 Michael Hsueh 則認為油價 70 美元是關鍵的節點。他在 1 月 15 日的報告中指出，當油價達到 70 美元，必將加速關於退出減產協議的討論。

此前高盛商品研究部主管 Jeff Currie 也表示，如果油價高於 70 美元，那麼全球央行將不得不應對通膨壓力，OPEC 成員不希望看到油價過快上漲。

事實上，現在已經有國家在釋放信號了。俄羅斯能源部長諾瓦克上周表示，1 月 21 日在阿曼舉行的部長級監督委員會會議上，將可能討論退出減產協議的可能性。

對於減產協議各方來說，油價上漲帶來的美國頁岩油產量增加是最大的威脅之一。

美國能源資訊署在上周的報告中預計，2019 年美國石油產量將達到日均 1080 萬桶，問鼎世界最大產油國寶座。

參與減產的 OPEC 成員國和俄羅斯等國都擔憂，過高的油價會刺激美國啟動更多頁岩油項目、導致頁岩油產量和市場市佔率增加。如果美國頁岩油繼續增產，那麼將迫使艱難成型的減產聯盟從內部分崩離析，各國將為了捍衛自己的市場市佔率而超額增加產量。

『新聞來源／華爾街見聞』