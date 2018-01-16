下一個比特幣挖礦大國是加拿大的理由

國際電子商情 15 日匯整了挖貝網、北京商報、中財網、 MoneyDJ 報導，中國是比特幣挖礦大國，近來政府施壓關閉礦場，比特幣礦池商的成本暴增，宣布漲價 8 倍。眼看挖礦在中國備受打壓，加拿大頻向業者招手，有望擠下中國，成為新的比特幣挖礦首都。

綜合 ZeroHedge、Business Insider、路透社報導，比特幣挖礦是礦工用電腦解答數學難題，並取得比特幣做為報酬，比特幣產業鏈主要包括上游的硬體設備（包括晶片、電腦設備）生產商、中游記帳及驗證行業（比特幣生產）以及下游的交易支付行業。目前全球 5 大礦池主導了 75% 比特幣挖礦市場，這些礦池多位於中國，由幾家公司控制。

代表中國採礦需求升溫，有利於台積電和日月光等代工及封測業務。台積電去年第 3 季財務報告，提及有 3 至 4 億美元的銷售收入來自虛擬貨幣及 AI 智慧產品，第 4 季該領域成長速度似乎更快。

但據傳中國政府近來要求挖礦業者有序退場。政府監管壓力大增，導致礦場成本飛漲，壓縮業者的生存空者。第四大比特幣礦池業者 ViaBTC 宣布，由於政策原因，礦場資源緊張，部分合作的比特幣礦場面臨關閉，ViaBTC 雲端維護成本也暴增。該公司不得已之下，決定調高管理費，12 日起從 6% 提高 50%。ViaBTC 等業者出租雲端挖礦設備給其他礦工。

不過，彭博新能源財經（BNEF）日前發布報告稱，比特幣挖礦在中國非常賺錢，即使這款虛擬貨幣的價格下跌一半，礦工們也有利可圖。 彭博新能源財經分析師 Sophie Lu 表示，2017 年比特幣的價格上漲了約 14 倍，即使是按照中國政府制定的最高電價，只要比特幣的價格能維持在 6925 美元以上，中國礦工就能賺錢。比特幣價格上次在這一區間還是在去年 11 月中旬，它目前的價格約為 13900 美元。

中國挖礦頻遭打壓，業者放眼國外尋求生機，預料中國遲早會交出挖礦龍頭的寶座，改由其他國家接手。 加拿大魁北克省擁有全球最大的水力發電設施之一，每年都有多餘電力，而且當地氣候涼爽，能降低礦機散熱成本，是設立礦場的極佳地點之一。來自中國的全球挖礦龍頭 Bitmain 考慮在加拿大設立礦場，BTC.Top 有意跟進，魁北克電力公司（Hydro-Quebec）也正積極遊說 30 家礦場搬遷至加拿大。