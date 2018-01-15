油價在3年高點徘徊 分析師：小心美國增產帶來「紅色警訊」

受石油輸出國組織 (OPEC)、俄羅斯等產油國減產影響，國際油價走揚，週一(15 日) 於近 3 年高點徘徊；不過，分析師示警，在美國頁岩油持續增產的情況下，油價恐面臨「紅色警訊」(red flags)。

格林威治時間週一上午 10 點 04 分，布蘭特原油期貨下跌 18 美分，至每桶 69.69 美元；西德州中級原油期貨跌 8 美分，至每桶 64.22 美元。

投資人和分析師多認為，油價可維持在當前水平。美銀美林週一將 2018 年布蘭特原油預測價，從每桶 56 美元，上調至 64 美元。

摩根大通在一份報告中指出，供給收緊是推升油價的主要動力，地緣政治風險、貨幣走勢，以及投機資金，則是加劇此一趨勢的因素。

儘管如此，部分分析師仍示警，北美頁岩油產量正持續增加，恐使油價面臨「紅色警訊」。

能源服務公司 Baker Hughes 資料顯示，美國能源公司 (U.S. energy) 在 1 月 12 日當週，新增了 10 座石油鑽井平台，使總量達到 752 座，創 2017 年 6 月以來最大增幅。

在加拿大，能源公司新增的石油鑽井平台，幾乎翻了 1 倍，總量達到 185 座，增幅為近 10 個月最高。

維也納諮詢公司 JBC Energy 預估，2018 年首季，美國原油產量將較 2017 年同期高出 60 萬桶，「美國原油在未來 2 個月內，肯定走跌。」JBC Energy 也稱，原油過剩的情況，「將擴大至『壓倒市場』的程度」。