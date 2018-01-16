投入加密貨幣 9檔對沖基金去年團體漲幅達1167%

去年加密貨幣狂漲，雖然全球大多數機構投資者都持觀望態度，但也有小部分對沖基金經理人湧入市場。

你可以說他們有遠見，或者說，他們根本就是幸運中了頭彩。

根據初始數據，新加坡 eurekahedge pte 追蹤的 9 檔加密貨幣對沖基金 2017 年團體漲幅達 1167%，雖然不及比特幣同年 1403% 漲幅，但比起全球對沖基金當年僅 8% 漲幅來說，表現著實驚人。

這數據可以看出專業交易者如何面對這波全球最狂熱的投資潮。即使股神巴菲特、全球最大對沖基金創始人 Ray Dalio 等投資大佬批評加密貨幣是一場泡沫，但也阻止不了越來越多富豪、家庭投資和機構投資者想方設法接觸它。

對沖基金不僅是讓投資者可以對上漲的加密貨幣價格下賭注，其策略也包含造市、早期股權投資和比特幣借貸，雖然 2017 年這些投資已證明拖累回報，但在市場走跌的時候，這些作法可以讓基金緩和損失。

但這些投資產品並不適合所有人，去年扣除費用後漲幅達 1496% 的 Altana 數位貨幣基金，其經理人去年 11 月曾向客戶預警，他們應該只投資其部分淨值，必須是那些他們虧得起的金額。

底下簡介抓準去年加密貨幣漲潮的 Altana 基金和其他 4 家同業：

Altana Digital Currency Fund

投資範圍：自 2014 年起，該基金按照其全球市值比例購買加密貨幣，並根據市場情緒和機會經常調整持倉量，且透過出借比特幣給賣空者的交易，年利率也達 3% 至 21%。

2017 年表現：其 1496% 回報中，大多數來自比特幣上漲，但漲幅能優於比特幣是因為自動套利、動能交易和短期證券化比特幣貸款。

關鍵人物：倫敦對沖基金 Trafalgar Asset Managers 共同創辦人 Lee Robinson，也是公司的投資長。資產組合經理人 Alistair Milne 也是該基金共同創辦人。

Market Neutral Liquidity SP-Institutional

投資範圍： 5 種加密貨幣，分別為比特幣、比特幣現金、乙太幣、瑞波幣和萊特幣。BitSpread Group 投資顧問 Cedric Jeanson 表示，這是一檔造市基金，試圖在不同交易所和市場之間的價差中獲利。BitSpread 靠造市活動賺錢而不是靠定向賭注。該基金一個月約莫交易 10 億美元數位貨幣，單日交易量超過 5000 筆。

2017 年表現：Jeanson 表示，該基金自 5 月 9 日開始，該投資組合獲利近 54%，或以年率計算約莫 92%。2017 年的回報大多來自比特幣、乙太幣和比特幣現金的交易。BitSpread 先前僅以內部資金交易，使用相同策略。

關鍵人物：2014 年創建 BitSpread 的 Jeanson 先前曾在摩根大通服務，負責股權和信用衍生工具的交易，先前曾為野村控股歐洲股權和衍生商品事業駐倫敦營運長。

Silver 8 Partners

投資範圍：Silver 8 是以專注在金融科技、區塊鍊和自動學習機器的對沖基金，將資金分配至數位資產和基礎建設，也進行初創公司的風險投資，對公開交易證券進行多空操作。該公司共同創辦人 Jose Suarez 表示，公司自 2015 年 7 月開始便一直投資虛擬貨幣目前管理超過 3 億美元。

2017 年表現： 估計成長超過 750%，多數係因看漲數位資產而來。該檔基金維持所有風險資本投資在帳面上，比特幣、比特幣現金和乙太幣，以及基礎建設型的投資目前占其持份中的大半部分。

關鍵人物：Manuel Anguita，先前是 Proxima Alfa Investments 宏觀對沖基金經理人，最近則是專司投資歐債機會的 Aguila Capital 的創辦伙伴。前拉丁美洲央行官員之子 Suarez，先前曾是 Walker Digital 總裁。

Crypto Asset Fund

投資範圍：該基金有 6 個股票類別，目前其中 4 檔仍活躍，在這當中一款允許所有加密貨幣相關投資，包含貨幣、代幣、泰勒幣和其他相關工具。第二個股票類別反映一個加密貨幣指數；第三個在交易所出借加密貨幣；第四個在加密貨幣內涉及環境、社交和政府的相關投資。

2017 年表現：自 7 月 1 日起至 12 月止，回報率估計 805%。

關鍵人物：Crypto Asset Management 經理 Tim Enneking。先前創立與經營 Tera Capital Fund，聚焦東歐。

Global Advisors Bitcoin Investment Fund Plc

投資範圍：比特幣。Global Advisors (Jersey) Ltd 一開始是商品對沖基金經理人。2014 年 9 月開始所謂全球第一個受規範的比特幣基金。該基金能有 0 至 125% 曝險，交易比特幣與其相關產品，例如 XBT 供應商提供的交易所交易的比特幣產品，它也出借和借入比特幣。

2017 年表現：估計回報率約莫 300%。Global Advisors 共同創辦人 Daniel Masters 表示，在 2017 年後期縮減了比特幣淨曝險，切換成較為市場中立的套利方法，因此錯失了去年後期一些漲潮。

關鍵人物：Masters，他也是摩根大通前全球能源交易事業主管。