漲太快要踩煞車 油價自70美元高點回落

在觸及近 3 年高點後，國際油價於週五 (12 日) 回落，但可望維持連 4 週上漲趨勢。

於週四飆上 70 美元大關、創近 3 年新高的布蘭特原油期貨，在格林威治時間週五上午 11 點 29 分，下跌 20 美分，至每桶 69.06 美元。

前一交易日漲至 64.77 美元的西德州中級原油期貨，週五下跌 46 美分，至 63.34 美元。

荷蘭銀行能源經濟學家 Hans van Cleef 在一份報告中指出，原油價格明顯高於市場預期，「顯然漲太快了」。

但 Hans van Cleef 也提到，多數投資人都覺得，油價有進一步攀升的空間。

分析師和交易員都認為，油價漲勢強勁，主因在於石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯等產油國持續減產所致；此外，美國原油庫存連續 8 週下滑，也是原因之一。

美國能源情報署 (EIA) 報告顯示，截至 1 月 5 日當週，原油庫存減少 490 萬桶，至 4.195 億桶，略低於 5 年平均值 4.2 億桶。

不過，分析師也提到，中國 12 月原油進口較 11 月少了 9%，降至 3,370 萬噸 (約合 790 萬桶)。JBC Energy 能源諮詢公司分析師稱，年底原油需求量下滑，是「反季節性」現象，為近 5 年來首見。

中國原油進口減少，將導致新加坡煉油廠利潤走跌，本月已降至每桶 6 美元以下，是近 5 年來最低。

路透社 1 月對 1,000 多名能源專業人士進行的調查顯示，2018 年原油價格，預期會在每桶 60 至 70 美元之間。