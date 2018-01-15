美元走軟＋對沖風險＋金債負相關打破 黃金挑戰1400美元大關

上週五 (12 日) 美市盤中，現貨黃金漲勢擴大至逾 1%，站上 1335 美元，續刷 2017 年 9 月 15 日以來新高至 1339.10 美元，較上周上漲約 1.5%。自去年 12 月以來，金價已累計上漲逾 6.6%。FX168 財經網援引市場分析師表示，美元疲軟以及投資人對沖波動性和通膨風險，以及債券殖利率「負相關性」打破，可望助多頭攻克 1400 美元大關。

美元指數走勢

City Index 技術分析師 Eawad Razaqzada 說，美元持續疲軟將是短期內最大的黃金驅動因素，只要金價保持在 1300 美元以上，就看漲黃金。

全球各國央行轉而變得「應派」。過去一周，日本央行將 10 年期至 25 年期債券購買規模中削減了約 100 億美元，另外還超過 25 年期的債券購買削減了 100 億美元。幾天後，歐洲央行公佈的會議紀要顯示，隨著地區經濟持續增長，委員會討論了修改其前瞻性指引。

Razaqzada 表示，短期日益高漲的「鷹派」情緒將推動全球貨幣兌美元匯率走高，市場因而看跌美元。

不僅各國考慮通縮，美國通膨壓力也將持續打壓美元。上週五公佈的最新通膨數據顯示，今年年底美國消費者價格指數上漲 1.8%。然而，報告指出，在 2017 年期間，通貨膨膨率仍在 1.7% 到 1.8% 之間。

CMC Markets 資深市場分析師 David Madden 認為，因為通膨壓力將使美國聯準會 (Fed) 不願大幅提高利率，這將使美元進一步走軟。

「經濟增長迅猛發展，卻未見通膨壓力增長」的情況成謎，Madden 不認為 Fed 會在通膨保持低位的情況下急著調高利率。

〈對沖風險〉

除了美元走軟之外，盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 預計，黃金將受益於因投資者希望對沖波動性和通膨可能增加的風險。

他分析，全球央行的緊縮措施預計將降低市場流動性，這最終可能導致市場波動加劇，從而為估值過高的股市帶來風險。CBOE 波動性指數 (VIX) 仍遠低於歷史平均水準，約位於 10。

VIX 波動率指數 (近十年來表現)

Hansen 說，隨著波動性和通膨回升風險增加，投資者變得更加謹慎。而黃金自 12 月 12 日低點以來已取得不小漲幅，黃金需要進行整合，以重新吸引投資者的興趣。預計經過一個整合期後，將帶給金價更可持續的漲勢。

〈債券殖利率負相關性打破〉

美 10 年期公債殖利率走勢

傳統上，較高的債券殖利率會影響金價，因其會提高黃金的機會成本。過去一周，10 年期國債殖利率升至 2018 年 3 月以來的最高水準。一些分析人士認為，黃金和債券可能同步上漲，尤其是在通膨擔憂開始上升的情況下。但它們之間的「負相關性」已被打破。

為什麼債券殖利率和黃金關係破裂？道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 最近接受 Kitco 採訪時解釋，美元走軟可能意味著投資者對美國債券和經濟失去信心，這對黃金是利多消息

現貨黃金走勢

基於以上 3 大利多因素，金價的反彈預計不會很快結束。多數分析師認為，9 月高位 1357 美元將成為下一個主要短期目標。

Madden 指金價若突破 1357 美元，將使 2016 年 7 月高位 1375 美元成為下一個主要目標。Blue Line Futures 總裁 Bill Baruch 則預估，黃金正走出極為強勁的漲勢，本周將攀升至 1400 美元。

還有分析師表示，除非金價跌破 1300 美元，否則看漲趨勢不變。