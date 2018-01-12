機構投資者獲利回吐 全球最大黃金ETF今年34億淨流出

道富環球投資管理副總裁兼黃金 ETF 策略師徐志傑表示，其管理的 SPDR 金 ETF(2840-HK) 今年來已在全球淨流出 4.4 億美元，機構投資者獲利回吐，他亦相信金價今年難以超越每盎司 1350 美元。

截至 1 月 10 日晚間，金價報約每盎司 1321 美元，SPDR 金 ETF 在香港的收盤價為 977 港元。香港《明報》引述徐志傑表示，投資者每持有該 ETF 一個單位，相等於持有 0.09 盎司的實金。該 ETF 現時在香港、美國、日本及新加坡上市，4 個上市地的總市值為 350 億美元，是現時全球最大的黃金 ETF。

徐志傑指出，該 ETF 在去年淨流入 9.2 億美元，但 2018 年至今已有 4.4 億美元淨流出，一來因為買賣該 ETF 的多是機構投資者，常有大額變動；二來亦估計不少投資者趁金價在高位時先行獲利。

他認為短期的金價走勢較難捉摸，因為很受技術因素所影響，近期金價已升穿多個移動平均線水平，市場預期會有調整。他亦相信，金價今年會在 1150 美元至 1350 美元之間徘徊，除非能在 1350 美元企穩一段時間，才有機會上望 1400 美元。

現貨黃金走勢

雖然預期金價上升空間不多，但徐志傑認為，金價仍然受多個因素支持，首先是預期美元會繼續走弱，而金價去年大幅上升，主要便是得益於美元下跌。

另外，實際利率見上升趨勢，不少投資者希望買入黃金以對冲通膨風險。而在股市走強的同時，徐志傑建議應在投資組合上加入黃金以分散風險。相比金礦股，他認為投資黃金 ETF 能更緊貼金價走勢，不受股市氣氛及個別企業的營運狀况所影響。而相對近年興起的紙黃金，ETF 亦有較低的交易對手風險。

除了投資需求，全球央行持續增持黃金，亦會對金價帶來支持。他指成熟國家如美國、德國等，黃金儲備相比其外匯儲備均有逾 50%，近年發展中國家如俄羅斯、土耳其及泰國等都積極買金，而中國的相關比率只有 1.2%，預期亦會增加黃金儲備，以對冲其龐大的外匯儲備。

至於目前正夯的虛擬貨幣，徐志傑認為，虛擬貨幣的價格波動太大，且需求並不透明，把它們與黃金作比較，並不公平。

他指出，虛擬貨幣主要受短期炒作所影響，但黃金的需求來自多方面，以 2016 年為例，黃金的需求有 7 成來自珠寶及實金，13% 來自黃金 ETF，9% 來自央行，8% 來自科技公司。