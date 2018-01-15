金價開門紅能一路旺到年底？瑞銀這麼看...

FX168 財經今 (15) 日報導，針對黃金 2018 年的表現，瑞銀集團 (UBS) 首席投資辦公室 (CIO) 分析認為，2018 年金價走勢需一分為二來看，在今年良好開局後，金價可能會在近期內出現回調，但下半年的價格將再次回升。該行預期金價至 2018 年末的目標指向 1325 美元 / 盎司。

瑞銀指出，2018 年黃金的主要推動因素將是美國實際利率、美元、地緣政治風險以及市場波動率。 瑞銀說明，在今年上半年，除了地緣政治衝突外，美國的稅收和財政改革以及宏觀經濟數據應該繼續支持股票和其他收益性資產。因此，黃金的支撐因素應該很少。

CIO 分析師 Wayne Gordon 表示，瑞銀在短期內對貴金屬持謹慎態度。瑞銀認為，未來幾周金價將面臨新的壓力，因積極的風險情緒支持股市，而美國的稅收改革提振美元；瑞銀指出，不排除在未來幾個月內金價將跌至三個月區間底部 1225 美元 / 盎司，投資者將將此視為增加黃金配置的機會。

不過，該行認為在 2018 年下半年，隨著美國通膨上升，市場估值變得更加過度，美國實際利率將再次轉為負值，因此黃金的表現將會更好。

Wayne Gordon 說明，地緣政治和債市的估值過高也可能吸引歷來將黃金作為避險工具的投資者。同樣地，美國聯準會任何迅速而意外的反應將會降低風險資產的吸引力，可能會導致市場波動迅速上升。瑞銀集團指出，在股市波動性上升期間，黃金相對來說將表現良好。該行預期金價 2018 年年末價格目標為 1325 美元 / 盎司。