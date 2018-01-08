巴倫週刊：黃金大漲或只是開始 目前正是進場好時機

《巴倫週刊》1 月 6 日撰文指出，黃金價格近日大漲有可能只是開始，目前正是進場的合適時機，除了購買黃金之外，投資人還可著墨礦業股和黃金 ETF。

文章指出，自 2011 年 9 月觸及 1900 美元歷史高位以來，黃金一直是令人失望的投資。但在過去 4 周內，金價突然上漲了 6%，來到 1320 美元上方，這使得一些投資者尋思，市場對黃金和金礦股的溫和假設是否需要重新考慮。

黃金近期的漲勢的確令市場分析師感到意外。Tocqueville Management 董事長、Tocqueville Gold Fund 聯席經理 John Hathaway 直言「沒人料到這種情況的出現，黃金看起來很強勁，且此輪上漲並不都是短期的。」

Hathaway 未談及具體的價格目標，僅表示在未來 2-3 年內，黃金的價格將「大幅上漲」，這一觀點在華爾街並未獲得廣泛認同。然而，如再經歷幾周類似過去幾周的漲勢，可能會改變投資者的想法。

FX168 財經網援引文章認為，這可能是開始建立或增加金屬和礦業股票頭寸的合適時機。看漲的觀點核心在於押注美元持續下跌和通股再度上升。

當美元下跌時，黃金和其他以美元計價的資產，包括石油，通常會上漲。而美元在過去的一年裡了下跌近 10%，黃金價格則在同一時期內攀升了約 12%。美元有可能會繼續貶值，特別是在歐洲和中國製造業活動加速，各大央行開始扭轉過去 10 年寬鬆貨幣政策的情形下。

至於通貨膨脹，《巴倫週刊》和其他一些市場人士認為，在經歷了 10 年的微弱變化之後，全球經濟擴張最終會推高商品和服務的價格。

除了購買黃金以外，投資者還可以通過 SPDR Gold Trust 獲得黃金部位，該交易所交易基金資產規模達 353 億美元。該基金在過去的 12 個月裡上漲了 13%。

擁有 77 億美元的資產的 VanEck Vectors Gold Miners (GDX)，主要針對紐蒙特礦業 (NEM-US) 和巴里克黃金 (ABX-US) 等大型金礦商，而資產規模更小的 VanEck Vectors Junior Gold Miners(GDXJ) 追蹤規模較小、投機性更強的公司。

紐蒙特礦業股價

巴里克黃金股價

GDX 在過去一年中上漲了 8%，而 GDXJ 上漲了 1.7%，儘管這兩個指數都從 2016 年的低點大幅上漲。從歷史上來看，在黃金牛市中，初級礦業股票的表現優於大盤股。

不過，並非所有礦商表現都如此，諸如大量舉債購買礦山、或經營無效益的煤礦等，可能會對股價表現造成不小影響。