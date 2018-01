全球資金流向監測：海外資金加速流入港股

根據EPFR(統計範圍為上周三至本周三)和滬深港通(截至本周四)最新公布的數據,我們總結本周的全球資金流向情況如下,供大家參考。

一、全球跨市場和資產間資金流向:加速流入股市,新興現15年中以來最大單周流入

本周全球資金加速流入主要股市,上一周資金流出的美股市場本周也轉為凈流入。債市方面,得益於本周資金大幅流入美國債市和新興市場,故全球債市資金流入規模也較上周明顯擴大。具體來看:

股市方面,資金回流美股市場,其他主要市場流入規模也均有不同程度擴大。美股市場本周轉為流入79.9億美元(vs. 上周大幅流出93.8億美元);發達歐洲股市本周流入規模也較上周明顯擴大(本周60億美元vs. 上周19.1億美元);日本股市本周流入44.3億美元,也明顯高於上周7.2億美元的流入規模;新興市場流入規模也明顯擴大(本周48.8億美元vs. 上周18.8億美元)。整體來看,得益於資金回流美股,以及其他主要市場資金流入加速,本周全球股市再度轉為凈流入233億美元(vs. 上周流出48.6億美元)。

本周全球資金加速流入美國和新興市場債市,但歐洲和日本債市資金流入有所放緩。本周美國債市流入81.5億美元(vs. 上周51.3億美元);新興市場債市流入規模也較上周明顯擴大(本周35.7億美元vs. 上周21.3億美元)。與此相反,發達歐洲債市本周僅流入9.9億美元(vs. 上周18億美元);日本債市流入規模也明顯放緩(本周9102萬美元vs. 上周7777萬美元)。整體來看,因資金大幅流入美國和新興市場債市,本周全球主要債市流入規模也較上周明顯擴大)本周128億美元vs. 上周91.4億美元)。

二、中國市場資金流向:加速流入港股,內地轉為流出

本周中國市場(包括A、H股和紅籌股)基金的資金流入規模較上周小幅增加,本周流入4.9億美元(vs. 上周3.2億美元);與此同時,流入追蹤香港本地市場基金的資金規模較上周也有所上升,本周流入3.4億美元(vs. 上周7609萬美元)。因此合計來看,本周中/港股票型基金共凈流入8.3億美元,較上周4億美元的流入規模明顯擴大。

細分來看,上述追蹤中國市場的基金中,EPFR統計範圍內的中國內地基金轉為流出5.3億美元。因此,剔除內地基金後,本周流入大體不含A股的港股市場的海外資金規模為10.2億美元,明顯高於上周2.4億美元的流入規模。

此外,本周香港離岸上市的追蹤A股市場的ETF基金轉為流出。截至本周四,追蹤A股的ETF共流出1067萬美元,明顯不及上周凈流入1.3億美元的情況。

三、滬深港通資金流向與持股比例:南向強勁,北向降溫;南下資金大幅流入銀行、煤炭、石油

本周南向交易依然強勁,截至周四,滬港通累計凈流入84.6億港幣,其中周三單日流入規模高達32.9億港幣;深港通累計凈流入23.7億港幣,加總來看,本周南向資金凈流入108.3億港幣,日均凈流入27.1億港幣,雖不及上周日均28億港幣的流入規模,但整體依然強勁。

個股層面,根據十大成交活躍個股的資金流向情況統計來看,本周南下資金大幅流入銀行板塊,如匯豐控股流入33.4億港幣,同時也流入騰訊控股(11.3億港幣)、兗州煤業(3.5億港幣)、長城汽車(3.3億港幣)等;但流出建設銀行(7.8億港幣)、中國太保(2.6億港幣)和吉利汽車(2.6億港幣)等。

南下資金持股比例上,截至本周四的持股比例與上周四的數據相比較(但需要考慮T+2結算因素),兗州煤業的持股比例上升了3.34%,紫金礦業的持股比例也增加了2.88個百分點,長城汽車、北京北辰實業和莊園牧場等的持股比例也均較上周有所增加;不過,彩生活的持股比例減少0.85個百分點,中興通訊的持股比例也降低了0.7個百分點,覆星醫藥、允升國際和重慶鋼鐵等的持股比例也均有不同程度的降低。

繼上周大幅流入後,本周北向交易降溫。截至周四,滬股通累計凈流入31.7億人民幣,周四甚至轉為凈流出1.6億人民幣;深股通累計凈流入30.1億人民幣。加總來看,本周北向資金凈流入規模為61.8億人民幣,日均流入15.4億人民幣,與上周40.4億人民幣的流入規模相比明顯降溫。

個股層面,根據十大成交活躍個股的資金流向情況統計來看,本周北向資金流入洛陽鉬業(8.5億人民幣)、海康威視(7.6億人民幣)、美的集團(7億人民幣),同時也流入大族激光(3.2億人民幣)和格力電器(3.1億人民幣)等;不過,本周北向資金流出貴州茅台(6.9億人民幣),同時也流出洋河股份(3.2億人民幣)和中國平安(9320萬人民幣)等。

本文來自微信公眾號: Kevin策略研究

