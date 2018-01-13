美股盤後─金融業財報強勁 道瓊收高228點 創新收盤高點

美國金融業公布第四季財報強勁，美國股市週五再度創新高點。道瓊工業平均指數大幅收高 228 點，創新收盤高點。摩根大通銀行股價上漲 1.7%，為表現最佳的股票之一。

S&P 500 創下自 2003 年以來，最佳前十天開年走勢，上漲 4.2%。

分析師說，股市具有樂觀氣氛，但這波漲勢亦具有不確定性。



道瓊工業平均指數收高 228.46 點或 0.89% 至 25803.19。

Nasdaq 指數收高 49.28 點或 0.68% 至 7261.06。

S&P 500 指數收高 18.68 點或 0.67% 至 2786.24。

費城半導體指數收高 7.76 點或 0.59% 至 1322.10。

摩根大通，貝萊德與富國銀行公布第四季財報，均優於預期。

預期 S&P 500 企業第四季獲利成長 11.2%，該指數所包含的 11 種行業中，預期獲利與營收均上升，為自 2011 年以來首度出現。

2017 年的股市動能，目前為止，依舊持續。2018 年以來，主要指數至少上漲了 3.5%。

本週，道瓊指數上漲 2%，波音股價大漲 8.9%，支撑了道瓊走高。

分析師說，股市中，最重要的動能在於經濟成長。股市的漲勢仍有風險，但與經濟成長相較，則顯得微小。

近來的數據顯示，美國經濟成長加速。勞工部公布，扣除食品與能源，12 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.3%，創 1 月以來最大升幅。

該數據公布後，債券殖利率上升。2 年期債券殖利率突破 2%，上升至 2.02%，為自 2008 年 9 月以來，首度突破該關卡。