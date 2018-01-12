大立光執行長林恩平稱新廠建置玻璃產線，星歐光學今年可望轉盈

【財訊快報／戴海茜報導】台股股王大立光(3008)執行長林恩平今天指出，目前對良率仍不滿意，心中滿意的良率至少平均要90%以上；針對車載鏡頭方面，林恩平說，未來車載G+P是主流，大立光已取得車載鏡頭16949認證，並已開始小量出貨，除東莞廠外，新廠將建置玻璃產線，以因應車載鏡頭等需求。林恩平表示，大立光積極經營車載用鏡片，由於車載環境嚴苛，車載用鏡片以耐熱性佳的玻璃鏡片為主，製程則是研磨而非模造，可是取得車廠認證時間比較長，一般認證時間必須要2-3年以上時間，量能不會這麼快大增。手機部分，林恩平表示，由於目前旗艦高規機種多採用6P(六片塑膠鏡片)設計，至於採用7P設計仍處於設計驗證(design in)階段，量產較少，不過7P跟6P高度一樣，但多一片設計空間較大，操控性比較好。目前大立光除1.3萬坪新廠按計畫進行擴產外，也持續尋求新的土地，希望在現有廠區附近持續建立新廠，對於廠區過度集中在台中精密機械園區，萬一有天災的疑慮，林恩平表示，廠區集中管理方便，且廠區地質為軟力石層，是最天然防震區，不擔心地震等天災對廠區的影響。光學產業垂直整併風吹起，林恩平表示，垂直整合若能從模具、鏡片、感測到模組都做到好，當然是很好，當初退出宏翔光電，主要是不希望與模組客戶競爭，公司是努力把所有環節做好，客戶要什麼儘量滿足客戶，其他廠如何整合則會觀察。大立光於2004年成立星歐光學，進軍隱形眼鏡市場，並以星歐自有品牌銷售，銷售通路除了台北、台中3家直營門市外，透過經銷商販售家數已達1800家，較去年增500多家，今年希望能突破2000家規模，並可望轉虧為盈。大立光斥資約新台幣3億元，投資醫療器材廠大立雲康(LHT)公司，生產偵測睡眠的電子器已通過美國、大陸FDA核准，預計今年年中有機會拿到醫療許可證。大立光今天股價開高走高，盤中攻上漲停板以4100元鎖住，成功站上4000元大關，一洗日前疲軟不振走勢，也帶動光學股及蘋概股族群走勢，並引領大盤上漲73點。

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