〈聯合再生實力增〉三合一獲國發基金注資 Q3中期完成整併正式成軍

即將整併為「聯合再生能源公司」的新日光 (3576-TW)、昱晶 (3514-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 今 (12) 日宣布，已獲國發基金通過注資案，國發基金與經濟部耀華玻璃持股比例將不超過 6.5%，新日光董事長洪傳獻表示，初期規劃整個轉型資金需求逾 50 億元，不足的金額將辦理現增募集，預計今年第 3 季中期前就會完成整併。

據了解，國發基金將與經濟部耀華玻璃共同取得聯合再生能源公司相當的董事席次，但持股比例不超過民間最大股東，以目前民間最大股東台達電持有 1.67 億股、持股占比 6.5% 來看，屆時國發基金與耀華玻璃持股比將各為 6.5% 或以下。

洪傳獻表示，3 家公司近期會召開董事會以通過合併案，接著再召開臨時股東會，而後申請通過各國公平交易法，預計於第 3 季初或中期完成整併工作。

洪傳獻說，未來聯合再生能源公司將針對電池產品優化，也會拓展模組與系統事業，初期規劃整個轉型資金約需 50 餘億元，政府注資後不足的部分，將會辦理現金增資。

聯合再生能源公司將由新日光董事長洪傳獻擔任董座，執行長則由昱晶總經理潘文輝擔任，昇陽科資深副總曾盛誠負責電池事業、新日光總經理沈維鈞負責模組與系統開發事業、昇陽科總經理張錦龍則負責新事業部發展。