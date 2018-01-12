〈觀察〉過年+北美天寒地凍讓紙價高漲 漿價可望漲到Q2

造紙股可說是景氣循環股，仔細觀察，每年歲末年初都是原物料飆漲之際，國際漿價驚驚漲，從去 (2017) 年 10 月開始「洛陽紙貴」的行情，隨著年關將近，出貨潮、商禮商機，推升對於紙品的需求量，加上北美天寒地凍，國際紙漿價格走勢向上局勢可能延續到今年第 2 季，預期可支撐以文化用紙為主力的華紙 (1905-TW)、永豐餘 (1907-TW) 營收與獲利接力成長。

國際紙漿價格去年 10 月開始一路向上，從短纖紙漿每公噸 470 美元一路來到 780 美元，長纖紙漿也由每公噸 580 美元上攻至 910 美元，幾乎是翻倍成長，漿價上漲帶動文化用紙價格走高，大陸今年來調漲文化用紙價格約 4 成，國內目前僅調漲 20-25%，遜於大陸漲幅。

跟國際漿價調漲 55-60% 相比，國內紙價顯然還未完全落實反映，以目前紙價水準而言，僅落在歷史平均的中線，相較於漿價的高點，紙價仍有相當落差。

其實，台灣的造紙報價國內紙廠普遍採取「紙價緩漲」的作法，主要是考量市場成長有限，文化出版等產業經營艱困。

再過一個多月即將進入中國農曆年，線上消費需求持續增溫，紙類價格可望走強；此外，由於中國大陸環保政策趨嚴，強力進行環保檢查，未來進口廢紙將受限，進而影響審批數量，預期將導致大陸廢紙價格上漲。另 12 月以來，廢紙、瓦楞紙、紙板、紙箱等價格大幅反彈，由於下游紙箱廠備貨農曆春節行情，造紙類股普遍強勢，短期後續仍有走強機會。

紙廠總還是有一定耐受程度，大陸紙價已上漲 40%，台灣紙價明顯落後，由於國際漿價在 12 月、1 月接連調漲，預估國內紙價最快 2、3 月將可能必須再次調漲，整體漲幅估計在 30%。

反映原物料、船運、環保成本等費用持續上漲，加上北美氣侯寒冷，原木供應較不足，紙漿庫存自然下降，也讓國際漿價報價節節高升，預期國際紙漿價格走勢向上局勢可能延續到今年第 2 季。