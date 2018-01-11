1月貨櫃運價傳再漲 長榮海、陽明盤中走強

貨櫃海運去年營收出爐，貨櫃三雄去年營收都出現成長，其中長榮海 (2603) 去年全年營收 1504.55 億元，年增 20.86%，陽明 (2609) 去年全年營收 1310.38 億元，年增 13.55%，萬海 (2615) 去年全年營收 607.7 億元，年增 5.96%，擺脫前兩年衰退局勢；而今年初傳出美國線傳出滿艙消息，貨櫃海運業者傳出趕在中國農曆年前出貨小旺季調漲運價，在長榮海股價領漲下，激勵貨櫃三雄今 (11) 日盤中股價走揚。貨櫃承攬業者台驊投控 (2636) 表示，今年在萬 TEU 級新船將陸續下水，根據海運諮詢機構 Alphaliner 資料統計，2018 年集裝箱船隊的運力將增長 5.6%，然根據世界銀行預估全球經濟成長率僅 3.1%，預期航運市場仍供給仍將大於需求，全年海運運價走勢仍需觀察海運聯盟調配運力狀況而定。



不過，2018 年開年以來美國線因為中國農曆年前出貨小旺季而調漲運價，且陸續有滿艙狀況。美國線現貨價格調漲，遠東到美西及美東每 FEU(每 40 呎櫃) 漲幅均超過 20%，估計越接近農曆年，運價還有調漲空間。







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