貨運船空間供過於求 海運業面臨低價衝量窘境

今年對貨船公司來說，將會是具有挑戰性的一年，巨型商船提供的貨運空間，將超出市場上的貨運需求，船運公司可能被迫降低運費，以提升貨品運輸量，這將使表現已不佳的船運業，財務狀況雪上加霜。

市場上有 40 多艘約 2 年前訂購的巨型貨運船，近日準備交貨，這將使運貨量大幅提升，一些貨船可能因此無法滿載，研究機構 Crucial Perspective 的執行長 Corrine Png 指出，今年貨櫃船運貨量將增加 5.9％，為 2015 年以來，首次供應超過需求。

更多船隻投入貨運，造成可裝載貨量，將超過運貨需求

全球 90％以上的貿易是通過海路運輸的，以下 4 點為船運公司所面臨的現狀：

1. 有更多的空間運送貨物

隨著更多的大型商船，在 2018 年開始投入使用，船支的載貨能力預計呈現 3 年來最大的成長。

2. 市場上的貨運船數量可能持續成長，運貨空間也將提升

由於造船費用降低，有些船運公司可能因此訂購更多的船，而歷史數據顯示，當船舶訂購量增大時，船運費用通常會走低。

新船訂單量和船運運費的走勢圖

3. 亞洲和歐洲的買家消費最多

今年預計交貨的船隻，價值約為 1440 億美元，而當中有 73% 的船隻買家來自亞洲或歐洲。

新貨船的買家分佈

4. 大部份的新預交貨船隻為原油運輸船和散裝貨船 (dry bulk ships)

今年將交貨的船隻中，原油運輸船和散裝貨船占 60%，貨櫃船則是占 19%，韓亞金融投資的分析師 Park Moo-hyun 預測，對於能裝載 1.5 萬個貨櫃以上的巨型貨船需求量，未來將穩定提升。