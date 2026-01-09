鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-09 17:44

上海航交所今 (9) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較前二周略下跌 8.93 點至 1647.39 點，終結連 3 升，不過，四大長程航線運價穩住小漲，貨攬業者不諱言，就目前市場觀察，1 月上旬亞洲出口至美國、歐洲航線的運價仍面臨一定下修壓力，不過，整體運價水準仍高於成本線，市場未出現明顯失序情況。

本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 彈升 29 美元至 1719 美元，漲幅達 1.72%；遠東到地中海每 TEU 強彈 89 美元至 3232 美元，漲幅 2.83%。

‌



而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價反彈 30 美元至 2218 美元，漲幅 1.37%，遠東到美東每 FEU 也續揚 95 美元，來到 3128 美元，彈幅 3.13%。

貨攬業者指出，造成短期運價承壓的主因包括預期紅海情勢趨於緩和，部分航商已開始評估並嘗試回歸原航線，使市場可用運力略有增加，同時，新船持續交付，整體運力成長速度仍快於實際貨量成長。

貨攬業者直言，即便農曆年前仍有一定拉貨需求，短期內仍較難完全消化供給。

以 1 月 9 日至 14 日期間來看，美西運價約落在 2100-2200 美元，美東約 3000-3200 美元，歐洲線約 2500-2600 美元，儘管目前航商規劃於 1 月中旬嘗試反映新一波運價調整，但在整體運力仍偏寬鬆的情況下，實際漲幅能否全面落實還有變數。