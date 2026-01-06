鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-06 10:39

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日公布去年 12 月合併營收為 26.21 億元，月增 0.08%，年減 4.57%，創一年來單月高點，而全年合併營收達 293.05 億元，年增 4.81%，也創下歷年第三高紀錄，僅次於 2021-2022 年。

中菲行國際物流集團董事長錢文君表示，今年對整體貨運市場維持審慎樂觀的態度，其中，海運並非由需求暴增所主導，而是受到運力錯置與區域結構差異影響，相較之下，與 AI 伺服器相關的貨物需求持續成長，正穩定支撐亞太到北美與歐洲的空運需求。

‌



中菲行也說明，去年 12 月海空運貨運量同步成長，年增近 20%，惟受整體運價較去年同期下滑影響，營收成長幅度受到部分抑制。

其中， 東南亞和台灣透過空運出口至美國的貨量持續成長，跨太平洋航線動能維持穩健，尤其與 AI 伺服器的相關出貨需求帶動台北、香港、首爾、東京成田和新加坡等主要轉運樞紐艙位使用率明顯提升。

另一方面，亞太區內航線受惠於支援區域生產布局的原材料與中間財轉運需求，中國與東南亞間的貨物流動保持活躍。

中菲行全球業務與行銷副總裁 Kathy Liu 指出，截至 2025 年底，部分亞洲關鍵航線在空運市場的運價與需求已攀升至歷史高點，甚至超越疫情期間水準，為 2026 年市場表現奠定基礎。

而在海運市場，中菲行不諱言，近期受農曆年前出貨節奏與船公司運力與費率策略調整影響，使市場運價出現短期回升，惟全球地緣政治與關稅政策變數仍多，託運人整體規劃態度維持審慎，後續仍待觀察。

貿易合規方面，中菲行認為，美國關稅政策已成為結構性風險之一，EEPA 關稅的司法結果、Section 232 與 301 措施的延伸，以及趨頻繁的貿易框架協議，使進口商面臨高度動態且難以預算的關稅與合規成本。

同時，美國海關執法力道明顯升級，針對原產地、轉運、估價、分類與申報合規的查核與稽核案件持續增加，顯示合規已不再只是行政作業，而是企業必須納入營運和供應鏈決策核心的關鍵能力。