〈2018投資雷達〉海運復甦非揣測 落後指標造船業證實多方詢價

進入 2018 年後，2017 年旺季期間獲利大幅回升的航商們，能否繼續順風迎來熱絡的海運市況。儘管目前看來，海運景氣復甦力道並非強勁 U 型反彈，然而，一向是海運景氣落後指標的造船業者透露，「已接到各方面的詢價」，顯示海運復甦已非揣測，各界陸續都有實際造船行動。

台船 (2208-TW) 不諱言，商船方面已陸續接到各方面的詢價，展望明年「商船需求來看是一個好的開始」，預料貨櫃航商將迎向復甦的一年，加上散裝船目前租金都已經開始賺錢，全球海運市況已處在復甦之中。

慧洋 - KY(2637-TW) 也指出，第 4 季 12 艘換約後平均租金上漲約 12.36%，展望明年，將有 7 艘新船下水，其中已有 4 艘船簽有期約，另外將有 52 艘船將進行換約，隨著明年市況可望穩健向上，樂觀預期換約將可帶動租金年增 10-15%，明年的獲利也可望較今年好。

整體來看，隨著全球基礎需求升溫，推升散裝船特別是海岬型船舶的運價，使 BDI 指數自今年 8 月起持續穩在千點之上，2017 年最高更突破 1700 點，創 2014 年 1 月中旬以來新高點，散裝航商多表態認為，航運市場已有逐漸從谷底爬升的跡象。

觀察貨櫃航運市況，海運研調機構統計，目前全球共有 6040 艘船舶，運力共 2147 萬 TEU，2017 年預計交船 123 萬 TEU，拆船 43 萬 TEU，運力淨增加為 80 萬 TEU，年增率 3.9%，2018 年預計新增運力 164.5 萬 TEU，扣除拆船 50 萬 TEU，淨增加 114.5 萬 TEU，年增率 5.4%，不過，到了 2019 年新增運力近 62.5 萬 TEU，扣除拆船 25 萬 TEU，淨增加 37.5 萬 TEU，年增率僅 1.7%，顯示供過於求的壓力越來越緩和。

業內人士認為，未來運價能否調漲端視閒置運力比例是否上升，不過，隨著美國通過減稅後有助於提高 2018 年美國 GDP 增長，預料其需求增長率仍可望上修進而帶動海運需求。