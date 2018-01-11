日圓換匯逾半月新高還要等0.25字頭嗎？專家這麼說

由於日本央行宣布削減購買 10 年期至 25 年期債券，市場揣測可能意味著日本寬鬆貨幣政策將結束，日圓兌美元開始反轉向上，從 113 價位回升至 112 價位，現在又傳出大陸可能減少或停止購買美債，美元轉弱，日圓更進一步升破 112 價位，一度來到 111.29 日圓兌 1 美元近 6 周新高。

不過，新台幣兌美元升勢也暫歇，已連續兩個交易日收貶，10 日收盤來到 29.601 元，今日開盤回升，但盤中一度又回貶，但高低價差有限，主要呈狹幅盤整格局，在 29.585 至 29.602 元震盪，價差僅 1.7 分。由於日圓大幅升值，新台幣偏弱盤整，使得日圓換匯價也終止貶勢，這兩天出現回升，也讓期待「0.25」字頭到來的哈日族失望了。

根據今日早盤台銀日圓現鈔賣出價一度來到 0.268 元，即新台幣 1 元換 3.7313 日圓，也是去（2017）年 12 月 21 日以來新高，12 月 20 日曾到 0.2685 元價位，若與近期日圓低點 1 月 8 日盤中曾來到 0.2629 元，當時新台幣 1 元可換 3.8037 日圓現鈔，也就是說，在短短 3 天時間，日圓換匯價就升值 1.93%，以換新台幣 5 萬元來說，3 天少換 3619 日圓、約新台幣 970 元。

至於哈日族還要不要等 0.25 字頭到來？渣打國際商業銀行財富管理處負責人傅敏儀認為，2018 年美元仍可能進一步貶值，而日圓去年除了北韓射飛彈的時候，日圓發揮避險貨幣功能，出現漲勢之外，其餘時間日圓表現不怎麼樣，預期今年日圓表現還是悶悶的，近期新台幣大幅升值，許多人搶買日圓，但她認為，若不是準備要去日本玩、有日圓使用需求，沒有跟進搶購日圓的必要。

渣打銀行分析，日本央行仍可能維持寬鬆政策，利差進一步拉大，因此，日圓可能走弱，加上美國長天期債券殖利率升將壓抑日圓走勢很可能在 110 至 120 區間格局。星展銀行則認為，日本經濟已走出長期的低迷，進入穩定成長的階段，預期 2018 年日本經濟成長率為 1.1%，2019 年則為 0.9%，但由於通膨仍疲弱，預估日本央行並不急於推動貨幣政策正常化。

Money101.com.tw 台灣董事總經理周純如則建議，有日圓需求的民眾，除分批換匯，可以評估日圓走勢，若市場預估日圓持續升值或是匯率來到相對低點，民眾赴日旅遊換日圓現鈔，可以鎖住好匯率。

其實，目前民眾換匯管道除臨櫃，還有線上結匯、外幣 ATM 領鈔、外幣帳戶線上換匯日後再提領等，其中利用外幣 ATM 領日圓現鈔匯率更優，一般會以「現金匯率」賣出價計算，多家銀行也針對存款戶提供匯率折讓優惠，在手續費的部分，本行存戶都不需要收取手續費，他行金融卡到台灣銀行、兆豐銀行的外幣 ATM 提領外幣，也只需要 5 元的手續費。

當然，如果覺得換匯麻煩，還是偏好赴日刷卡消費的人，選對信用卡消費，透過現金回饋、國際發卡組織的促刷活動及附加好康，多少還是可以省一些。

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