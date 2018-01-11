加拿大官員：川普將在1月下旬宣佈美國退出NAFTA

加拿大 2 名政府官員週三 (10 日) 表示，加拿大越來越相信，美國總統川普 (Donald Trump) 將很快宣佈，美國打算退出北美自由貿易協定 (NAFTA)。

FX168 財經網報導，美國、加拿大和墨西哥預定 1 月 23-28 日在蒙特婁舉行第 6 輪和倒數第 2 輪的協商，縮小各方歧見的時間日益緊迫。官員預計，川普將會在這期間宣佈此一決定。外電消息指，川普可能用退出 NAFTA 作為談判籌碼。

這 2 名官員說，即使川普宣佈美國退出 NAFTA，加拿大方面也計畫留在談判桌上，因為一些談判將繼續；川普若宣佈退出 NAFTA 將是非常重大的，但美加貿易將繼續開展。

加拿大已經開始準備應急預案，以防川普發出退出通知。通知是不具約束力的，也不一定會扼殺北美自由貿易協定。官員們拒絕透露川普發出退出通知的可能性是否超過 50%。

消息一出，加元和墨西哥披索立即跳水，美元兌墨西哥披索漲幅擴大至 0.8%，今 (11) 日報 19.3269。

對此，美國白宮官員表示，川普總統對北美自由貿易協定的立場沒有改變。之前川普一再威脅，若 NAFTA 沒有縮小美國貿易赤字的重大改變，他將退出該協議。

相關澄清消息後，美元兌加元一度下挫 70 點至 1.2505，今最新報 1.2542。