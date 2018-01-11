〈日圓狂貶〉二大日系購物網買氣增 一招賺匯差再拿高現金回饋

近期日圓匯率來到 2 年半新低點，引發民眾積極搶兌，除了旅行社的日本旅遊行程詢問度熱絡，網購族對日本電商平台的購買需求也大增，透過跨境電商購買日系商品的網購族可留意，除了匯差擴大有助購買力增強，現在透過現金回饋網 ShopBack 進入日本亞馬遜和樂天全球市場，還可享有 10% 現金回饋優惠。

由於日本亞馬遜和樂天全球市場皆有日本直送台灣的跨境電商服務，不定時也會推出免運優惠或是運費折扣，國內有越來越多消費者加入採購行列，尤其近期日圓匯率直落，再加上年節採買需求轉強，買氣持續增溫。

為搶搭此波日系購物熱潮並吸引新客群，ShopBack 今日起至 1 月 25 日透過 ShopBack 前往日本亞馬遜消費，前 3000 筆訂單享 10% 現金回饋加碼，而透過 ShopBack 前往樂天全球市場則有 2% 現金回饋。

而針對想要直接飛往日本血拚的消費者，ShopBack 也提出住房方案，Hotel.com 已展開限時現金回饋加碼至 8% 的活動。

旅遊業者易遊網也指出，隨著日圓匯率降至低點近期日本旅遊詢問度再度飆高，看準日本雪祭即將於 2 月接續展開，已提出日本東北雪祭主題商品。

除了赴日旅遊及跨境購物接連有優惠活動推出，可留意國內服飾代理業者滿心 (2916-TW) 日前已宣布旗下代理的法國高球服飾品牌 Le coq GOLF(公雞高爾夫) 調降售價近 30%，藉此拉近與日本同櫃位商品的價差，後續國內其他日系品牌是否跟進也有待觀察。