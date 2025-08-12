鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-08-12 18:53

投資人靜待美國最新通膨數據出爐，台北匯市今 (12) 日交投清淡，不過，近來為除息旺季，外資領到股息偏向匯出，使得新台幣兌美元偏弱，今天終場又重貶 1.1 角，收在 30.026 元，為連 3 貶，創近 3 個月新低，台北外匯市場成交值僅 10.46 億美元。

〈台幣〉量縮連3貶摜破30元大關 探近3個月新低。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元繼昨天失守 29.9 元關卡後，今天以 29.95 元開盤，盤中一度回到 29.9 元，但市場觀望氣氛濃厚，在美元買盤湧現後，匯價直接摜破 30 元大關，收在全日最低 30.026 元，貶值 1.1 角。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.25%，日元單日貶值 0.59%，在亞幣中最為弱勢，新台幣貶值 0.37%，歐元貶值 0.23%，新加坡幣、人民幣約貶 0.11-0.12%，韓元則小升 0.06%。