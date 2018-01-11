美稅改對台商的三大影響 恐造成匯率強烈波動

資誠聯合會計師事務所今 (11) 日舉行美國稅改對台商重大影響研討會，資誠稅務諮詢顧問公司執董邱文敏表示，美國稅改方案無非是從美國優先為主軸，所做出的變更，面對美國稅改，台灣與美國無租稅協定，台商恐面臨競爭力不足、匯率波動問題以及稅務申報成本增加等 3 大影響。

邱文敏表示，美國稅改的目的，是由稅務面提升美國企業在世界上的競爭力，並降低美國企業因不公平貿易而產生的損害，每一條更動或新增的稅法，無非是從以「美國為優先」，而台商在美稅改案中，也須留意相關的經營風險。

稅改法案中，針對 2017 年底所有海外累積盈餘，做一次性結算計算匯回稅（toll tax），其中可分八年繳稅，邱文敏指出，若以美國為母公司的企業，在美國境外投資許多子公司，並將子公司的盈餘留滯海外，未匯回到美國課稅，現須將 1986 年後到 2017 年 12 月 3 日前所累積的盈餘做結算，在財報上將有一筆可觀的應付所得稅費用，若已將海外盈餘換成他國貨幣，恐有一波換匯潮，導致匯率產生更強烈的波動。

此外，美稅制新法將企業所得稅率自 35% 調降至 21%，若台商在美國有子公司，在不考慮在稅上其他的項目下，用舊稅法計算出的有效所得稅率是 54.5%，而新稅法是 44.7%，但因台灣與美國無租稅協定，在所調降的 14% 裡，只能拿到 9.8%，硬生生的被打了 7 折，在此競爭的環境裡，台商所面臨的挑戰會更辛苦。

而稅改案中也調整，自 2017 年起所得稅申報書須揭露「視同受控外國公司」，雖然揭露形式及項目之細節未定，但仍將增加美國企業税務申報的負擔及成本。也就是說，台灣母公司在美國的子公司，在申報該美國子公司的美國營利事業申報書時，須附上在台灣母公司投資超過 50% 的非美國公司的資訊，一併交到美國國稅局作申報，建議台商應及早因應此申報揭露所隱含的風險。

資誠稅務諮詢顧問股份有限公司蘇宥人執行董事提醒，台商有直接或間接投資美國，或由美國子公司投資其他國家的情形，應多加留意美國稅改對全球營運的影響。