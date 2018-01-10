金融業看旺景氣 這類人才今年最夯起薪高13%

今 (2018) 年被視為金融科技 ( FinTech ) 元年，加上金融業獲利逐年攀高，人力銀行調查，今年已有 6 成 2 金融業者啟動徵才計畫，在金融創新的影響與衝擊下，除鎖定傳統財經學群人才，資訊學群的需求已高居第 2，還有將近 3 成不限學群。而在需才孔急下， FinTech 人才起薪普遍高於其他職缺，平均多出 13.1% 。

2017 年是金融業豐收的一年，前 11 月整體獲利已達到 5233.8 億元，超過 2016 年全年。而隨著台版監理沙盒「金融科技發展與創新實驗條例」三讀通過， 2018 被視為 FinTech 元年，以網路取代馬路的金融活動已大幅改變一般人支付、融資、投資等生活方式。

1111 人力銀行調查，高達 6 成 2 的金融業者已表達今年有徵才計畫，主要為填補流失的人力 (48.6%)、例行性徵才( 41.6% ) 與業務量增加 ( 24.3% )。職缺則集中在客服門市 / 業務貿易( 70.5% )、管理幕僚 / 人事行政( 19.1% ) 以及電腦系統 / 網路資訊( 10.4% )。

調查並發現，在 FinTech 發展需求下，電腦系統 / 網路資訊人才在金融業異軍突起，成為積極延攬對象。這波徵才計畫中，金融業希望進用的人才學群，除以傳統財經學群 (56.6%) 最高，資訊學群 ( 16.8% ) 的需求已經高居第 2，還有近 3 成不限學群，顯見金融業對於跨領域人才的接受度提高，更希望進用具備不同專業的人才。



▲調查發現，金融業需要人才中，資訊學群已攀升至第 2 名。（圖／1111 人力銀行提供）

而在需才孔急下，金融業對 FinTech 人才，近 8 成起薪會高於其他職缺，平均多出 13.1% 。渣打銀行人資長陳瑋芝透露，數位金融浪潮對金融市場衝擊很大，台灣渣打過去 3 年每年都以增加 10% 的速度增聘人才，並以績效導向，年年為員工調薪。

1111 人力銀行則指出，目前資料庫有近萬筆金融業相關工作機會，較去年同期成長 3% ，其中近 4 成業者今年有加薪計畫，平均幅度 3.5% ，除例行性調薪 (47.3%)、依績效表現加薪( 33.3% ) 外，超過 1 成 5 的金融業是響應政府政策 ( 15.5% ) 而加薪。

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