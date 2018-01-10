賴清德：10年後機器可能取代人力

行政院長賴清德今 (10) 日出席「2018 天下經濟論壇」表示，行政院會努力推動各項政務，特別是科技的發展，讓台灣有機會成為智慧國家，也讓台灣數位產業蓬勃發展，迅速改善國人生活。

賴清德指出，科技的發展可以解決問題，未來出現自駕車，可解決酒駕問題；主要交通工具邁向綠色運輸，使空污問題獲得改善；或是生物特徵也可成為支付工具，超越現在的行動支付，隨時隨地皆可交易，不必攜帶信用卡和手機。

賴清德進一步指出，少子化是台灣正面臨的嚴肅問題，去 (106) 年台灣 65 歲以上人口數已經超過 14 歲以下人口數，且出生數低於 20 萬人，目前總生育率約 1.17 人。科技在 10 年後的發展程度如何，以生產線為例，機器人如取代人力，製造業勢將面臨轉型。此外，專業人士的工作是否也將被取代，都是下一階段面臨的問題。

賴清德說，因應科技發展，政府的責任在於如何運用政策工具，厚植科技發展的土壤，為產業界的研發創新適時添加柴火，並將科技發展與人民生活及經濟發展相互結合。

賴清德強調，「世界經濟論壇」（WEF）評比 137 個國家裡，台灣排名第 15。在數位經濟產業部分，台灣排名世界第 2。根據「世界貿易組織」（WTO）統計，台灣的全球貿易排名第 18。台灣整體產業實力名列前茅，科技產品表現也非常傑出，都成為我國邁向科技未來的堅實基礎。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』