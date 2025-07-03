麥當勞釋千個職缺 儲備幹部加薪8%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-03 11:06

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連鎖速食龍頭台灣麥當勞今 (3) 日宣布今年大舉招募正職人力，以因應展店計畫和勞動市場需求，將招募餐廳儲備幹部 300 名、正職服務員 700 名，合計釋出多達 1000 個正職職缺，其中，儲備幹部起薪 42900 元起 (訓練期 38400 元，含津貼)，漲幅超過 8%。

麥當勞將招募餐廳儲備幹部300名、正職服務員700名。(圖：麥當勞提供)

麥當勞指出，此次儲備幹部號召社會新鮮人以及有志投入餐飲管理的求職者，同時，也廣邀中高齡、二度就業和退休人士加入正職服務員的行列，為麥當勞多元友善的職場再添生力軍。

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麥當勞人力資本事業群資深協理陳志豪表示，麥當勞致力於打造青銀共融的職場，目前全台 45 歲以上員工突破 4800 人，年增 35.5%，是國內晉用最多中高齡的速食品牌。

麥當勞觀察發現，76% 的中高齡上班族計畫退而不休，其中近 46% 有意再找正職工作，因此，除了給出正職服務員起薪 32000 元並享有年終奬金，同時提供 5 個排班時段可選、固定周休二日 (周間、周末各休一天)，讓中高齡夥伴能夠兼顧工作與生活。

陳志豪也說明，針對管理職，麥當勞除了提供完善的訓練與晉升制度，3 月 1 日起管理職全面調薪，其中儲備幹部訓練期薪水從 35400 元增加至 38400 元，漲幅超過 8%，而通過訓練期後成為正式儲備幹部，起薪再由 42400 元調升至 42900 元。

此外，副理和經理起薪也同步調升，分別為 49200 元、59700 元。

麥當勞也與全國 20 所大專院校合作，推出黃金超跑計畫，針對大三以上學生提供校園儲備幹部實習計劃，在校期間即能享有正職薪資 38400 元與相同福利。