名家論壇》賴祥蔚／三大部會惹上黑箱汙名

政府要避免黑箱，因為大家都討厭黑箱。黑箱表示裡面可能藏著許多不公開、不公平、當然也不公正的骯髒事。

避免黑箱的方法就是公開透明，有的時候還要設法「量化」，讓數字說話，為的就是避免出現黑箱。

量化有的時候當然不公平，例如統一規定 20 歲才能投票，有的人其實 10 歲就心智成熟了，有的人到 30 歲也還很幼稚，統一規定 20 歲才能投票合理嗎？未必合理，但總是比讓少數人私下決定誰可以投票來得好。

透過黑箱想亂搞，被罵活該。如果沒有要亂搞，卻玩了黑箱遊戲，這就是無事惹塵埃了，一定要避免。瓜田納履、李下整冠，未必就是想摸瓜摘李，但是行者無心，看者生疑，一鬧到警察局裡就有理也說不清，萬一被新聞媒體報導成偷水果未遂，名譽掃地，那就更冤了。

這麼簡單的道理，有人會不懂嗎？有，政府三大部會先後不小心端出了黑箱。

第一個不小心的是科技部，忽然要求學者在申請研究計劃時要寫出「近 5 年對國家、社會、經濟發展的重要貢獻」。

很多學者批評說：研究計劃的內容如何，不就是審查時最主要的判斷依據嗎？再參看過去幾年的研究及發表成果，這樣最客觀。另外要求寫貢獻，有人質疑是玩作文比賽，也有人質疑這其實就是黑箱，想藉此嘉惠自己人。科技部應該沒這種黑心，如今因為拿出黑箱而被批評，何苦來哉？

第二個不小心的是教育部。法律規定大學校長必須是教授，國立陽明大學偏偏選出了一個「相當於教授」的副教授當校長。這本來不是教育部的事，但是教育部是教育法規的執行機關，本來就負有解釋跟捍衛法律的權限。

很多學者感嘆：整個陽明大學沒有一個教授能當校長嗎？如果覺得教授未必是理想的校長，乾脆就直接修改法律、放寬規定，讓講師以上都可以選校長，甚至學校職員也可以選校長，這樣才是開大門、走大路。有的副教授當了校長，有的副教授連系主任都不能選，這當然會被懷疑是黑箱。教育部去背這個黑鍋何苦來哉？

第三個不小心的是部會是國家通訊傳播委員會（NCC）。電視頻道要上架還是下架，本來應該是由觀眾市場決定，NCC 只要確認遊戲規則公平就好。現在有線電視已經高度數位化了，同性質的頻道之間收視成績如何，完全可以公開，這就是決定頻道生死的最客觀標準。NCC 應該推動讓這些資訊公開透明化，鼓勵好頻道、淘汰爛頻道。NCC 面對頻道調整，卻要求業者先協商，還要彙整利害關係人意見才能做成同意不同意的決定。

有專家質疑：不建立健全的競爭機制，卻要大家坐下來談，這不就是黑箱喬事？NCC 公親變事主，何苦來哉？

民主時代，陽光、透明最受歡迎，科技部、教育部以及 NCC 最近都惹上了塵埃，應該要走回正途才能避免黑箱汚名。

●作者：賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長

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