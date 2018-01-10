新債王：S&P 500年初可漲15% 但接著吐光 全年轉跌收場

《彭博社》報導，華爾街上素有「新債券之王」之稱的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，S&P 500 指數今年將以負收益作結，另外他也質疑比特幣的長期價值。

岡拉克周二在其一年一度的「Just Markets」網路直播中表示，「所有衰退指標都顯示沒有衰退，這意味著這些因素都已經反映到價格上了。這就是為什麼我說 S&P 500 在今年初會先經歷不錯的漲勢，然後再下滑的原因。」

他預期今年上半年 S&P 500 可望上漲 15%，但下半年將吐回全部漲幅，最後以負收益率結束 2018 年。

S&P 500 股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

他也提到自己沒持有比特幣。「大眾以為那很安全，我卻覺得剛好相反。」58 歲的岡拉克是 DoubleLine Capital 投資長，該公司去年底管理資產約莫 1190 億美元。

根據《彭博社》彙整的數據，他管理規模最大的基金 DoubleLine 總收益債券基金，去年收益 3.8%，優於八成同業。該基金主要聚焦抵押債券。

岡拉克也在直播中表示，今年商品也會是最佳投資標的之一。

岡拉克一年前說過：

10 年期公債「幾乎一定」會上升 3%，此水準將示意多年債券牛市告終。10 年期公債在 3 月達到高點 2.6258%，週二爬回至 2.5% 上。

Fed 在 2017 年將升息 2 或 3 次，接著必須要「沒那麼放鬆」，因為通膨風險上升。結果去年 Fed 升息三次，但消費物價通膨仍維持在約莫 2%。

投資者應分散持股，投資到美國以外的市場去，例如印度和日本。結果，以美元計價，日本 Topix 上漲 27%、印度 NSE Nifty 50 指數大增 39%，均優於 S&P 500 的 22% 升幅。

然而，先前高盛曾預言美股牛市還會持續三年，並認為 2018 年 S&P 500 每股收益將達 150 美元，累積漲幅達 11%，預期收在 2850 點。