收銀員失業潮前兆？沃爾瑪、克羅格將用科技取代人力

美國連鎖超市 Walmart 週二 (9 日) 宣布，將拓展 Scan & Go 科技至旗下 100 間超市，結帳不用再經過收銀員，而大型商場克羅格也將套用消掃描結帳科技至全美 400 間店，取代人力結帳，收銀員恐面臨失業潮。

沃爾瑪 (WMT-US) 的 Scan & Go 手機應用程式，允許消費者在購物時直接掃描商品條碼，計錄商品品項與價格，之後可通過自行結帳櫃台快速結帳，或是綁定信用卡消費，若消費者沒有智慧型手機，超市將提供手持掃描器。

Walmart 股價日線走勢圖

Walmart 於 2017 年開始於美國幾個州測試此服務，日前宣布將擴展至 100 間店，而在 2018 年年底，套用此科技的門市有望達快 200 間店，消費者省去排隊結帳的時間，讓購物流程變得更便利。

而大型連鎖商場克羅格 (KR-US) 擁有類似的科技 Scan,Bag & Go，套用層面比 Walmart 更廣，預計此掃描結帳離店科技，今年將於旗下 400 間店實施，消費者掃描完預購買商品後，可透過自助結帳櫃台付款，公司同時亦在精進付款方式，未來應可直接透過 App 結帳。

Kroger 股價日線走勢圖

僅管部份消費者願意嘗試在網上購買雜貨，但大部分的美國消費者還是喜歡去實體超市，同時，他們在尋求更省時間的消費方式，而科技的發展，漸漸滿足消費者的需求，但收銀員的人力需求，也被取代。

電商巨擘 Amazon(AMZN-US) 也在測試無收銀員的實體店面 Amazon Go。