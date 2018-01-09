美股牛市瘋狂景象：投資人已放棄對沖 市場前所未有的樂觀

摘要：當美股不斷創新高的時候，重倉押注股票的投資人也決定不在對沖上浪費錢了。瑞信數據顯示，用來衡量股票短期下跌保險成本的指標「Skew」近期已跌至一年來新低。

當美股不斷刷新曆史高點的時候，重倉押注股票的投資者也決定不在對沖上浪費錢了。

瑞信數據顯示，用來衡量股票短期下跌保險成本的指標「Skew」近期已經跌至一年來新低。

波動性持續保持歷史低位的同時，對沖活動也受到了影響。投行 Cantor Firzgerald 的首席市場策略師 Peter Cecchini 接受《華爾街日報》採訪時表示，自從金融危機結束後，自己就再也沒有看到對沖投資如此清淡的情況了。

更慘的是，就算是股票回調，投資人也不見得會把錢拿來投資對沖，而是購買股票。「逢低買入」的策略在 2017 年屢試不爽：每當股市回調後，總是會迎來新高。

看漲美股：市場前所未有的樂觀

這一現象的背後是不少投資人對於美股上漲的信心。

還有 2 個月，從金融危機最低點開始算起，股市的上漲時間就將達到九年。目前為止，不包括股息，標普 500 指數已經上漲 306%。

2018 年首周，美股三大指數再次齊創新高，標普 500 累計上漲 2.6%，顯示出投資者的熱情。甚至有人期待股市是否能打破 1987 年至 2000 年的最長牛市記錄。

圖片來源：雅虎財經

對於美股的上漲趨勢，就連長期看空美股的投資大佬也承認這一點。

GMO 創始人、曾在 2000 年和 2007 年洞察到美股泡沫的 Jeremy Grantham 上周在寫給投資者的信中表示，目前市場正進入漫長牛市的「融漲」（melt-up）階段，接下來六個月到兩年內股價還有可能再漲 50％。

老生常談：警惕風險

在美股的一片「漲聲」之中，提醒投資人小心風險的警告也不是沒有。

彭博社援引研究公司 Bespoke Investment Group 統計數據，分析師正以十年來最快的速度提高對美國企業的盈利預測。同樣的情況也發生在標普 1500 綜合指數中，分析師上調企業 EPS 預估的速度也已經創下超過十年以來最快。

圖片來源：Bespoke Investment Group

上一次分析師提高預測和降低預測之間出現這樣的差距還是在 2010 年 5 月。

當時標普 500 指數三個月上漲超過 10%。不過當市場的情緒達到頂峰之時，隨之而來的卻是股價的大跌，2 個月左右的時間標普 500 指數下跌超過 15%。

圖片來源：雅虎財經

『新聞來源／華爾街見聞』