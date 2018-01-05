美國史上最大租售 川普要出租全美沿海水域供採油

摘要：美國內政部公布草案，將通過 47 筆拍賣，在 2019 年到 2040 年租售全國約 90% 的外大陸架，供能源企業採掘石油和天然氣。內政部長稱，在川普領導下，美國會成為全球最強大的能源大國。

為了推動離岸油氣開採，川普計劃推出歷任美國政府從未有過的大規模公有水域租售。

1 月 4 日本周四。美國內政部公布了一項五年規劃草案，計劃通過可能為數 47 筆拍賣，租售全國約 90% 的外大陸架，用於採掘石油和天然氣，租期為 2019 年到 2040 年。

這意味著，除阿拉斯加的北阿留申盆地外，加州附近的太平洋水域、佛羅里達州附近的墨西哥灣水域、緬因州附近的大西洋水域統統可供能源公司開採油氣約二十年。

美國外大陸架區域（藍色）圖片來自美國內政部下屬海洋能源管理署（BOEM）

這是根據川普去年 4 月簽署行政令指示提供的草案，彭博報導稱，從草案看，內政部的行動比川普的行政令步子邁得還大。這一租售期比歐巴馬政府計劃的 2017 年到 2022 年長。

據彭博、洛杉磯時報等美國媒體報導，美國內政部長 Ryan Zinke 當天向記者表示，這是美國有望占據能源主導地位的第一步，世界上沒有比美國更適合負責地生產清潔、優質能源的國家。

Zinke 稱，這是美國史上最大一批外大陸架租售方案，歐巴馬政府只有 11 筆這類租售，卡特政府有 36 筆。在川普領導下，美國會成為全球最強大的能源大國。

紐約時報報導稱，石油業人士歡迎上述草案，稱早該如此。比如美國能源與環境宣傳機構 American Energy Alliance 的總裁 Thomas J.Pyle 就表示，所有離岸區域都應該可以開採，它們都歸納稅人所有。

不過 CNBC 報導稱，到目前為止，已有多位州長對外大陸架採掘表示強烈反對。其中包括川普的盟友、佛羅里達州州長 Rick Scott。

本周四 Scott 在 Twitter 上發帖稱，他已經立即提出與 Zinke 會晤，討論對上述方案的擔憂。他的優先要務是保護佛羅里達州的自然資源得到保護。



美國政治媒體 The Hill 則提到，佛羅里達州的一位民主黨參議員 Bill Nelson 本周三就表示，將動用國會審查法（CRA）阻止川普放寬離岸採油安全法規。

而 CRA 正是歐巴馬當政時共和黨議員多次用來挫敗歐巴馬政府法規的利器。

Zinke 本周四說，內政部會在未來幾個月內確定最終方案，在此之前，各州和地方社群、國會代表都可以進言。

內政部海洋能源管理署（BOEM）首席公共事務官 Connie Gillette 向 CNBC 確認，BOEM 將設法在 2019 年以前確定最終方案，但不會避免修正過程。

本周四國際油價走高，布蘭特原油一度漲至 68.27 美元 / 桶，創 2015 年 5 月以來盤中新高。伊朗地緣政治局勢和近來美國嚴寒都是油價推手。

不過，美國能源資訊署（EIA）已經預計，2018 年美國頁岩油日均產量將增長 78 萬桶，是 2017 年增幅的兩倍多。這被視為打壓油價的因素。

『新聞來源／華爾街見聞』