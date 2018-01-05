EIA原油庫存連降七周 但成品油庫存大漲 油價先降後升

摘要：美國 12 月 29 日當周 EIA 原油庫存減少 741.9 萬桶，連降七周，庫欣地區庫存繼續回落，汽油和精鍊油庫存增幅加大。油價一度漲幅收窄，隨後強勢上漲，WTI 和布油分別突破 62 美元 / 桶和 68 美元 / 桶關口。

據美國能源資訊署 EIA 官方統計，美國 12 月 29 日當周商用原油庫存減少 741.9 萬桶，連降七周，並創 2017 年 8 月以來的最大單周降幅，高於預期的降幅 470 萬桶和前值降幅 460.90 萬桶，總儲量 4.245 億桶創 2015 年 10 月以來新低。

美國石油期貨交割地庫欣地區的庫存減少 244.1 萬桶，高於前值的降幅 158.40 萬桶。去年 12 月 8 日當周曾創 2009 年 9 月底以來最大單周降幅，總庫存也重返 2015 年 10 月以來最低。

汽油庫存增加 481.3 萬桶，連漲八周，顯著高於預期的增幅 200 萬桶和前值增幅 59.10 萬桶。精鍊油庫存增加 889.9 萬桶，連漲三周，並創 2016 年 12 月以來的最大單周增幅，顯著高於預期的增幅 50 萬桶和前值增幅 109 萬桶。

當周的美國精鍊廠設備利用率增加了 1%，高於預期的降幅 0.25%，並漲至 2005 年以來最高，部分加重了成品油的庫存積壓，前值增幅 1.60% 曾創 1998 年 12 月以來最高。

數據發布後，油價漲幅收窄，布蘭特原油轉而下跌。但 25 分鐘內重新上漲，WTI 原油期貨突破 62 美元 / 桶，布蘭特原油期貨突破 68 美元 / 桶。

此前受伊朗地緣政治局勢緊張的風險溢價推動，布蘭特油價稍早觸及 68.27 美元 / 桶的 2015 年 5 月以來最高，美油 WTI 也觸及 61.79 美元 / 桶的兩年半高位。

此前公布的數據顯示，美國 12 月 29 日當周 EIA 天然氣庫存減少 2060 億立方英尺，略小於預期的降幅 2200 億立方英尺，但高於前值的降幅 1120 億立方英尺。

3 月 NYMEX 天然氣期貨下挫 5.6 美分，最低觸及 2.981 美元 / 百萬英熱單位，完全回吐日內稍早漲幅。隨後跌幅擴大至 0.9%，逼近日低 2.975 美元 / 百萬英熱單位。

『新聞來源／華爾街見聞』