暴風雪席捲美國東北 紐約和新英格蘭現貨電價與天然氣飛漲

摘要：本周美國東部地區迎來嚴寒天氣，紐約或有 30 厘米深的降雪，康涅狄格州的夜晚天氣降至零下 20 攝氏度。極端天氣推漲了用電與取暖需求，周四紐約和新英格蘭地區的現貨電力與天然氣價格暴漲，觸及近四年最高。

一股強勁冷空氣正席捲美國東岸，繼本周前期東南部州迎來 30 年未遇的降雪後，東北部地區周四起迎來大風、暴雪和嚴寒天氣，部分地區的現貨供電和取暖燃料價格漲至四年新高。

紐約州和新澤西州的部分地區宣布進入緊急狀態，從最北部的緬因州到首都華盛頓特區南邊弗吉尼亞州的公立學校停課，大多數企業允許員工在家辦公，全美超過 3600 架航班被取消。

美國國家氣象局預計，紐約市會迎來 12 英寸（30 厘米）的降雪和時速高達 60 英里（約合 96 千米）的大風。康涅狄格州的降雪可能深達 15 英寸（38 厘米），夜晚氣溫降至零下 20 攝氏度。

華爾街見聞曾提到，本周美國本土 92% 以上地區的氣溫都不足零攝氏度，大部分地區氣溫較均值下降 15~25 華氏度，打破了一個世紀的紀錄。至少已有 13 人死於暴風雪相關的惡劣天氣。

（上圖來自財經媒體彭博社援引截圖）

有電力市場分析師認為，這次的暴風雪被稱為「氣象炸彈」（bombogenesis），即風暴中心氣壓快速下降。類似的天氣在 2014 和 2016 年都曾出現，去年 10 月曾造成緬因州 50 萬家庭供電中斷，但本次的威力和影響程度可能趕不上 2014 年 1 月的極地渦旋（polar vortex）。

不過美國東北部的新英格蘭地區面臨天然氣輸送管道的基建壓力，一旦造成斷電或取暖燃料供給短缺，可能需要好幾天才會恢復。這場風暴已經造成美國東南部（特別是佛羅里達州）7.2 萬家庭和商業斷電，業內特別擔心狂風和暴雪帶來沿海洪潮和樹木倒塌，影響輸電和分銷系統，電廠也可能因為嚴寒無法正常運作。

彭博社援引 Genscape 數據稱，負責美國東部 13 個州及哥倫比亞特區電力系統運作和管理的 PJM Interconnection 基準現貨電價，在周四美東上午 9-10 點間暴漲了 126%，至 273.23 美元 / 兆瓦時，是 2014 年 3 月以來的同時段價格最高，期間的電網負荷超過 126700 兆瓦，而且只升不降。

美國現貨天然氣價格也漲至全球最貴。據愛迪生聯合電氣公司（Consolidate Edison）統計，用於供暖和發電的現貨天然氣在紐約地區觸及 175 美元 / 百萬英熱單位，暴漲了 60 倍，而全美基準的亨利官網中樞（Henry Hub）管輸天然氣現貨均價僅為 2.93 美元 / 百萬英熱單位。

據知情人士透露，美東其他主要交易地區（即新英格蘭地區）的此類現貨天然氣價格也漲至 150 美元 / 百萬英熱單位，周四可能會收於三位數。這一價格將比英國的天然氣期貨貴了 14 倍，也比大部分亞洲國家進口的 LNG（液化天然氣）價格貴了 9 倍。

不過財經媒體 CNBC 援引 PA Consulting Group 能源分析師 Ryan Hardy 的數據沒有那麼嚇人，紐約地區的現貨天然氣價格漲超 17 美元 / 百萬英熱單位，既是全國基準價格的 6 倍，也接近四年最高。

Bespoke Weather Services 首席分析師 Jacob Meisel 表示，美國東北部版的「氣荒」主要由於基建跟不上，當地居民反對在人口稠密地區新建輸送天然氣管線，導致美東 Marcellus 頁岩氣產區的產能輸送不出來，其他州份的天然氣也不能批量運進來。

華爾街見聞曾提到，NYMEX 2 月天然氣期貨曾在新年第一個交易日漲近 3%，站上 3 美元 / 百萬英熱單位的關口，創一個月新高。自 12 月 22 日以來漲超 12%，是 2016 年 12 月以來的最大單周漲幅。截至發稿，其價格報 2.873 美元 / 百萬英熱單位，日內跌超 4%，不過仍近一個月高位。

但多數經濟學家看衰嚴寒天氣對美國經濟的長期影響。道明證券首席美國宏觀策略師 Michael Hanson 表示，如果未來兩個季度的經濟增速不及預期，都可能拿這一周做擋箭牌。但對美國非農就業等重要數據的影響不會很高，反而能推漲電暖氣、避寒衣物等非必需消費品的銷量。

『新聞來源／華爾街見聞』