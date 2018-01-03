美國今年冬天格外冷 能源市場大震盪

摘要：罕見的寒冬來襲，92% 的美國本土正在「結冰」，就連常年溫暖的「避寒聖地」佛羅里達州也將迎來降雪，紐約電價達到兩年來最高水平，天然氣期貨價格也創下一個月新高。

罕見的寒冬來襲，92% 的美國本土正在「結冰」，紐約電價達到兩年來最高水平，天然氣期貨價格也創下一個月新高。

據媒體 RT 報導，美國本土 92% 以上的地區的氣溫都在零攝氏度以下。美國大部分地區的氣溫已經較此前的平均水平下降 15~25 華氏度，打破了一個世紀的紀錄。

在過去一周中，已經有 9 人因天氣寒冷死亡。

美國國家氣象局預計，當地時間周三至周四，紐約的降雪或達到 5-8 厘米，波士頓降雪將達到 15 厘米。

此外，大部分地區屬亞熱帶、極少降雪的佛羅里達州將迎來降雪的冬天。當地時間周三晨間，佛羅里達狹長地帶預計將遭遇冬季風暴，出現冰雪混降，這是近四年來的首次預警。格魯吉亞、卡羅來納州、弗吉尼亞州、馬里蘭州、特拉華州和新澤西州等部分地區也可能出現降雪和（或）冰。

據美國大型氣象預報公司 AccuWeather 預測，暴雪可能從紐約州長島蔓延至緬因州東北部、加拿大新不倫瑞克省以及新斯科舍省西部。

嚴寒之下，「FrozenAmerica」在 Twitter 上成為熱門話題，不少美國網友發布了雪景等圖片。

（賓夕法尼亞州蓋茨堡的氣溫已經降至 - 12℃，圖片來自 Twitter）

能源市場震盪

寒潮來襲，紐約電價達到兩年來最高水平，天然氣期貨價格也創下一個月新高。

據能源數據供應商 PointLogic Energy 統計，美國在 1 月 1 日的天然氣消耗量創下歷史新高，至 1430 億立方英尺 / 日。



1 月 2 日，作為取暖燃料的 NYMEX 2 月天然氣期貨一度漲近 3%，站上 3 美元 / 百萬英熱單位的關口，創一個月新高。自 12 月 22 日以來漲超 12%，是 2016 年 12 月以來的最大單周漲幅。截至發稿，其價格報 3.046 美元 / 百萬英熱單位，漲幅約 0.23%。

華爾街見聞稍早提及，NYMEX 2 月天然氣期貨日前的表現，扭轉了 2017 全年累跌 21% 的頹勢，當時曾創 2014 年以來最差年度表現。

華爾街見聞援引分析稱，不少業內人士判定天然氣價格將在 2018 年迎來「大年」。一方面是現有庫存量已低於歷史均值。美國能源資訊署 EIA 的最新數據顯示，2017 年 12 月 22 日當周的國內天然氣儲量減少 3.3% 或 1120 億立方英尺，至 3.332 兆立方英尺，比 2016 年同期下跌 1.8%，比五年均值下跌 2.5%。

受到影響的除了能源價格，還包括農產品。據 World Weather Inc.，因美國小麥帶並無冰雪防護措施，急劇下降的氣溫損害了作物，小麥期貨價格被推高。

『新聞來源／華爾街見聞』