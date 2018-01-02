2018年 人民幣前弱後強 黃金呈「W」走勢

展望 2018 年，分析認為，A 股科技創新類股票或領漲，或有一波「創藍籌」行情；市場利率恐長期處於高位，債市依然「壓力山大」；人民幣將呈區間波動，前弱後強；黃金則因保值避險屬性失色，或呈「W」走勢。

〈A 股〉

2018 年，A 股或有一波「創藍籌」行情。(圖：AFP)

《經濟參考報》援引長江證券首席宏觀分析師趙偉分析，2018 年，A 股市場流動性會出現更大的緊縮，估值水準將會受到壓制。綜合而言，在市場利率處於高位、資金面整體不寬鬆的大背景下，2018 年的 A 股仍是一個存量資金主導的市場，淨流入資金仍十分有限，指數難有大的作為，預計結構化行情仍會延續。

嘉合基金權益投資總監姚春雷認為，總體而言，這兩年藍籌白馬股的估值修復行情基本到位，2018 年在市場利率處於高位的情況下，藍籌股估值很難有再度提升的空間，而創新成長科技型企業會顯得更有配置價值。這些企業受貨幣政策影響較小，高增長能有效化解高估值，且因機構配置比例十分低，反而 2018 年可能重新獲得機構青睞，進而演化成一波「創藍籌」行情。

〈債市〉

中國 10 年期公債走勢

分析認為，在政策去槓桿、金融監管趨嚴的背景下，2018 年市場利率仍會長期高位上揚，債市將難有起色。

興業證券研究所副所長王涵表示，2018 年中國經濟增速會稍微放緩，因過去２年大規模刺激政策的滯後效應，2018 年或將面對類似 2011 年的「類滯漲」隱憂。歐美國家收緊貨幣政策的步伐加快，而國內通膨水準上升、市場利率上揚，基本面、政策面都不利於債市，因而債市充滿不確定性。

申萬宏源首席宏觀分析師李慧勇預計，2018 年宏觀經濟將保持平穩，而貨幣政策更偏向中性，金融監管趨嚴，同時在外部環境影響下，中國市場利率更會呈現高位波動特徵，10 年期國債殖利率將升至 4.2% 以上。

王涵認為，債市 2018 年上半年仍處於消化負面因素階段，中期或具有配置價值。他表示，目前全球利率水平正同步上升，在去槓桿、強監管的政策基調下，短期債券殖利率水準可能還會繼續走高。不過從中期來看，債券融資成本上升對經濟確實產生了明顯的負面影響，政策也會發生微調，同時資管新規正式落地後，金融機構也會提升債券配置需求。這給中期配置債券提供了好時機。

2018 年，人民幣大致會落在 6.4 至 7 的區間。 (圖：AFP)

在大規模稅改落地後，市場對美國經濟更為樂觀，預計 2018 年美國經濟將加速增長，通膨水準也會上升，這將加快 2018 年美元升息步伐，美元會有更強勢的表現。

分析認為，2018 年人民幣兌美元匯率將繼續維持區間震盪、雙向波動，振幅可能較 2017 年更寬，震盪中樞則隨國內基本面、美元指數移動，大致會落在 6.4 至 7 的區間。具體而言，上半年人民幣兌美元匯率存在貶值壓力，而下半年人民幣匯率走強的概率更大。

〈黃金〉

2018，黃金或呈「W」走勢。 (圖：AFP)

2017 年國際金價漲幅近 10%，恰與美元指數全年跌幅相近。山金金控首席分析師姬明認為，作為黃金最核心的反向參考指標，2017 年美元指數跌幅近 9%，是推升黃金走高的重要因素。展望 2018 年，在大規模減稅和連續加息的背景下，美國經濟更強勁，美元將走強，黃金市場預計「短空長多」，全年更可能呈現「W」型震盪走勢。

另外，當前全球經濟復甦步伐仍十分穩健，歐美經濟體 PMI 指數近期紛紛創下新高，全球通膨水準表現溫和，同時全球貨幣政策正常化也在加緊推進，除美國升息外，英國、韓國也開啟了升息選項，貨幣緊縮、升息對黃金市場而言負面作用巨大。

黃金作為一種無息資產，保值、對沖風險的屬性更突顯。但在經濟穩步復甦、通膨溫和的背景下，黃金這兩種屬性都「黯然失色」，而其他資產的收益更高，比如股市、大宗商品等。