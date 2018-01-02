【港股早評】2018年首日大市高開無難度 今年內請多留意美元

今日為2018年1月2日，為今年首個交易日。雖則上周五美國股市全面下跌，其中道瓊斯指數更錄得逾百點跌幅，但是相信今日大市可以如分析員所預測般高開，是否可以高收則要視乎內地股市走勢，若內地A股能成功高收，相信今日大市可以企穩在3萬點以上。

去年港股錄得逾36%，投資者是否可以錄得理想回報，要視乎投資者手上是否持有騰訊控股(00005-HK)﹑中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股及吉利控股(00175-HK)等在2017年的超強勢股。否則若投資者手上原來是重倉聯想集團(00992-HK)，真對不起，不應再提及投資者的痛處。但若投資者確實是重倉聯想，這難免要損手。當然聯想既非重磅股，同時該公司在2016年已是全年表現最差的成份股，相信會重倉此股的投資者應該相當有限。最擔心是個別在早年已入市，一直不願沽貨的投資者。

為何要提起聯想？因為在去年初時筆者亦曾指出聯想可以「醜股大翻身」，結果大翻身不成之餘，去年全年更錄得逾6%跌幅，完全地跑輸大市。今年會否再次預測聯想可以大翻身？在今年首兩周還是先觀察再行事為妙。若在今年首兩周，大市已呈現去年的走勢，即強者愈強，弱者愈弱的情況，再看看聯想走勢才決定還未遲。更何況目前投資者更熱中於聯想的母公司聯想控股(03396-HK)，何必還要死抱「醜股大翻身」的思維？有時要走出既有思維，才有機會取得更理想回報。

那麼今年投資者應該如何作出部署？基本上絕大部份分析員均預期，今年大市表現肯定不如往年。這樣的說法相當合理及實事求事。去年大市錄得36%，按現時基數已明顯提高，要重覆逾3成升幅屬相當困難，所以投資者自然會考慮將重心放入個別股份身上。事實上個別股份在大市表現並非突出年份，錄得逾3成升幅絕非罕有，惟這繫於投資者如何選擇投資者主題。今年主題仍會是環保﹑消費行業，以投資者們的聰明之處，相信要從中選擇較合適自己的選擇絕非難事。

當然投資者在今年如何考慮投資取向，亦要留意美元走勢。看到有專欄作家提及，投資者要留意美匯指數走勢，筆者是相當認同。因為美匯指數走勢，反映出全球資金流向。有意見指出現時美匯指數已全面反映出美國聯儲局在今年加息3至4次，以及美國政府對企業實施新稅率的影響。是耶？非耶？請投資者自行判斷，筆者不宜妄加評論。總之今年內多留意美元走勢。祝各位投資者在2018年得心應手。

2018年1月2日上午9時2分

文﹕張偉倫

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