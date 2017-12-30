ＡＩ躋身高科技產業新寵兒

目前在人工智慧方面，能夠大量投入資金的廠商，最主要的還是來自包括：微軟、ＩＢＭ、臉書、亞馬遜及蘋果等美國資科方面相關的大廠商。

【文／蘇彬貴】

在高科技的產業界裡頭，所謂的「人工智慧」（Artificial Intelligence，簡稱ＡＩ），是目前最為火紅的一項新發展；只要產品冠上「ＡＩ」兩個英文字母，就成了新趨勢與時髦的一種象徵；其時髦的程度，甚至超越原本相當紅的所謂的「大數據」（big data）。

由於電腦的運算能力（computing power），以及可取得的數位資料（digital data）快速的增長等方面的條件，已經相當成熟了，使得過去在電腦科學當中，屬於隱晦的一塊─人工智慧，如今卻成了全球資訊科技（ＩＴ）相關的大廠，競相投入發展的新天地。因此，ＡＩ可以說是自一九八○年代以來所發展的 databases（數據庫；而「數據庫服務系統」則是指利用數據庫的資源共用，以減少重複等特性，來結合通訊技術，並通過網絡系統所提供的服務）的技術上延伸。

搶奪人才大作戰

根據研究機構 PitchBook 估計，在二○一七年前九月份，全世界的創業投資（venture-capital）業者，累計就投資了近七六億美元的資金，在ＡＩ的這個領域。相對而言，在二○一六年一整年，該數據也僅為五四億美元左右。

另外，二○一七年至十二月四日為止，全世界與ＡＩ扯上關係的併購案（計有二○個以上），累計更高達二一三億（將近六四○○億新台幣）美元以上的規模，比起二○一五年一整年，更大幅膨脹了二六倍以上。而這方面的併購案，是從二○一六年起明顯增溫的。同樣值得注意的是，為了搶奪技術與人才，業者花大錢併購一些根本營運都還沒上軌道的新興企業（startup），抑或處在虧損的狀態，也都在所不惜。

二○一四年，谷歌（Google）以五億美元左右（約一五○億台幣）的代價，買下了 DeepMind；然而，當時的 DeepMind 其實連一項具有市場性的商品都還沒有，更不要說是營業收入，抑或獲利能力了。而谷歌這個在業界令人矚目的大手筆併購做法，可說是開啟了業界競相搜購ＡＩ相關的新興企業風潮的整個序幕。

來源：《先探投資週刊》 1967 期

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